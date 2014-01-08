再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 08 January, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（９日まで） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0410 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（アリゾナ州フェニックス） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1400 日本：アサヒビール １４年事業方針説明会 - 1600 独：11月貿易収支（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：11月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：11月小売売上高（統計局） - 2000 独：11月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 09 January, 2014 Time Unknown 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：12月17-18日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 0500 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0930 豪：11月小売売上高（連邦統計局） - 1010 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 中国：12月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 - 1100 日本 日銀：生活意識に関するアンケート - 1215 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 - 1330 日本：サントリー酒類 事業方針説明会 - 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果(追加買入消却入札) - 1645 仏：11月貿易収支（税関） - 1830 英：11月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 独：11月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 10 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：12月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 - １０日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 中国：第４・四半期外貨準備 （中国人民銀行） - １０日から１５日の間に発表予定 Time Unknown イタリア：国債入札 - 短期債 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0330 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ウィスコンシン州マディソン） - 「銀行業と米経済」 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がフォーラムに参加（ミネアポリス） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1100 中国：12月貿易統計 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1330 日本：サッポロビール マーケティング方針説明会 - 1645 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1830 英：11月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：11月製造業生産（国立統計局） - 2230 米：12月雇用統計（労働省） - 2245 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ノースカロライナ州ローリー） - Saturday, 11 January, 2014 0000 米：11月卸売在庫（商務省） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（インディアナ州インディアナポリス） - Monday, 13 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Tuesday, 14 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：12月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown 中国：12月海外直接投資 （商務省） - １５日から２０日の間に発表予定 All Day マレーシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 All Day インドネシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0240 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） - 0400 米：12月財政収支（財務省） - 0850 日本：11月経常収支（財務省） - 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(１２月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額 - 1030 日本：５年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1530 仏：12月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1530 日本：経団連会長会見 - 1600 独：11月小売売上高（連邦統計庁） - １４日から１７日の間に発表 1600 独：12月独卸売物価指数（連邦統計庁） - １４日から１７日の間に発表予定 1830 英：12月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：12月生産者物価指数（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月輸出入物価（労働省） - 2230 米：12月小売売上高（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 0000 米：11月企業在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0245 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0320 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が地域経済の見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：１2月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1700 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：12月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間１５日 0250 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（アイオワ州コーラルビル） - 0330 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - 0720 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ） - 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：11月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - 0900 日本 日銀支店長会議 - 0930 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1600 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月消費者物価指数（労働省） - 2300 米：11月対米証券投資（財務省） - 2315 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：タイプーサム - 休場 0000 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0000 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：12月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：12月投信概況 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英：12月小売売上高（国立統計局） - 2230 米：12月住宅着工件数（商務省） - 2315 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 18 January, 2014 1030 中国：12月中国新築住宅価格 - Monday, 20 January, 2014 All Day 米国：キング牧師誕生日 - 休場 1100 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 1330 日本：11月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0700 12月マンション販売動向（不動産経研） - 1900 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - Time Unknown カナダ：中銀金利発表 - Time Unknown 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：11月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1830 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） -