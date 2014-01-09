＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月９日―１月１６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９日（木） 0745 仏：11月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 0930 英：11月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -9.45 -9.73 1000 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.18 （景況感指数） 99.1 98.5 1100 独：11月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 1.5 -1.2 1230 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 45.314 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （１／４までの週、１０００件） 335 339 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０日（金） 0200 中国：12月貿易統計 輸出（前年比、％） 4.9 12.7 輸入（前年比、％） 5.3 5.3 貿易収支（10億ドル） 31.15 33.8 0745 仏：11月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.3 0930 英：11月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.1 3.2 0930 英：11月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.3 2.7 1000 ユーロ圏：第3・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） -0.4 -0.4 （速報値） 1330 米：12月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 196 203 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 195 196 （失業率、％） 7.0 7.0 1500 米：11月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 1.4 １３日（月） 1900 米：12月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -135.2 １４日（火） 0630 仏：12月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 0930 英：12月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.1 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.7 0930 英：12月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A -1.0 産出（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.8 1000 ユーロ圏：11月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A 0.2 1230 米：12月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 92.50 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） N/A -0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.1 1330 米：12月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.7 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.4 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：11月企業在庫（商務省） - （前月比、％） N/A 0.7 １５日（水） 0800 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.2 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） N/A 0.98 1330 米：12月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １６日（木） 0030 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） N/A 2.1 失業率（％） N/A 5.8 0700 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.2 （速報値） 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 0.9 （前月） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１１までの週、１０００件） N/A N/A 1330 米：12月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） N/A 0.0 （指数／前年比、％） N/A 1.2 （コア指数／前月比、％） N/A 0.2 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 1400 米：11月対米証券投資（財務省） - 1500 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） N/A 58 1500 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - N/A 7.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━