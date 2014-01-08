9日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 サムコ 東証２部から 1010 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 - 1100 日本 日銀：生活意識に関するアンケート - 1215 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 - 1330 日本：サントリー酒類 事業方針説明会 - 1500 ファーストリテ ９─１１月決算 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果(追加買入消却 入札) - ●海外指標など （時間はＧＭＴ） ８日（水） 0700 独：11月貿易収支（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：11月失業率（統計局） - 1000 ユーロ圏：11月小売売上高（統計局） - 1100 独：11月鉱工業受注（経済技術省） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：12月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1800 米：財務省１０年債入札 - 1900 米：12月17-18日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 2000 米：11月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 英：中銀金融政策委員会（９日まで） - ９日（木） 0030 豪：11月小売売上高（連邦統計局） - 0130 中国：12月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 0745 仏：11月貿易収支（税関） - 0930 英：11月貿易収支（国立統計局） - 1000 ユーロ圏：12月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 1100 独：11月鉱工業生産（経済技術省） - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1230 米：12月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - 1830 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ウィスコンシン州マディソン） - 「銀行業と米経済」 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - インドネシア：中銀金融政策決定会合 - スペイン：国債入札 - 米：12月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 Alcoa Inc.