UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、ＡＤＰ民間雇用者数やＦＯＭＣ議事録で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*16.50=3.8912% 前営業日終盤 97*20.50=3.8840% 10年債 米東部時間17時05分 97*30.50=2.9912% 前営業日終盤 98*12.00=2.9410% 5年債 米東部時間17時04分 98*23.75=1.7652% 前営業日終盤 99*04.50=1.6807% 2年債 米東部時間17時04分 99*20.75=0.4290% 前営業日終盤 99*22.75=0.3969% 8日の米金融・債券市場では国債価格が下落、10年債利回りは一時3%を超えた。 オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)民間雇用者数や米連邦公開市場委員 会(FOMC)議事録が売り要因となった。 12月17─18日のFOMC議事録では、多くのメンバーが債券買い入れプログラ ムを慎重なペースで縮小していくことに支持を表明したことが明らかとなった。 議事録を受け、市場では、連邦準備理事会(FRB)による量的緩和(QE)縮小が 進ちょくした場合の利上げ時期をめぐり、再検討する動きも出たという。 CME・FEDウォッチによると、米短期金利先物市場では、FRBが2015年4 月に利上げに踏み切る確率は、足元60%程度織り込まれている。QE終了と利上げとの 間が比較的短くなるとの見方から、3年─7年債への売りが膨らんだ。 5年債利回り は9ベーシスポイント(bp)上昇し1.762%と、4カ 月ぶりの高水準に迫った。 指標10年債 は15/32安、利回りは5bp以上上昇し2.993% 。FOMC議事録を受け、一時3.010%をつけたが、その後、QE縮小が長期的には インフレリスクの減退をもたらすとの見方が広がるなか、安値拾いの買いも手伝って押し 戻された。 昨年12月のADP民間部門雇用者数は23万8000人増と、市場予想の20万人 増を上回り、2012年11月以来1年1カ月ぶりの高い伸びとなった。 週末に発表される12月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が19万6000人増 加すると予想されている。前月は20万3000人の伸びだった。失業率は7.0%と前 月から横ばいになるとみられている。 この日行われた210億ドルの10年債入札(リオープン=銘柄統合)は、利回りが 3.009%と、2011年5月以来の3%超えとなった。応札倍率は2.68倍で、前 月の2.61倍を多少上回った。 Tボンド先物3月限 は17/32安の128―25/32。 Tノート先物3月限 は18.50/32安の123─03.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (-4.50) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.25)