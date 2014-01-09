中国・香港株式市場・前場＝上海反発、不動産株がけん引　香港は反落

［香港 ９日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2051.600 7.260高 358.5億元（上海Ａ株） 寄り付き 2041.773 2.567安 前営業日終値 2044.340 2.977安 628.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22969.87 26.72安 357.5億香港ドル 寄り付き 22925.23 71.36安 前営業日終値 22996.59 283.81高 759.8億香港ドル 中国株式市場は反発して前場の取引を終えた。上昇率が予想よりも低かったインフレ 指標を受け、インフレ抑制策強化に対する懸念が後退し、不動産株が上げをけん引した。 一方、香港株式市場は反落して前引け。 上海総合指数 は７．２６０ポイント（０．３６％）高の２０５１．６００。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１０．４０２ポイン ト（０．４６％）高の２２５２．３１３。 ハンセン指数 は２６．７２ポイント（０．１２％）安の２万２９６９．８７。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１３．４１ポイント（０．１３％） 安の１万０３１６．４１。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示し ます。