米金融・債券市場＝上昇、30年債入札底堅い

[ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間15時54分 97*27.00=3.8723% 前営業日終盤 97*16.50=3.8912% 10年債 米東部時間15時48分 98*06.50=2.9615% 前営業日終盤 97*30.50=2.9912% 5年債 米東部時間15時48分 98*27.00=1.7437% 前営業日終盤 98*23.75=1.7652% 2年債 米東部時間15時48分 99*20.75=0.4292% 前営業日終盤 99*20.75=0.4290% 9日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日行われた30年債(リオープン )入札は底堅い結果となった。週間の新規失業保険申請件数は改善したものの、相場への 影響は限定的だった。 Tボンド先物3月限 は18/32高の129―11/32。 Tノート先物3月限 は07/32高の123─10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)