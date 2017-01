UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、30年債入札底堅い

(内容を追加しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*27.00=3.8723% 前営業日終盤 97*16.50=3.8912% 10年債 米東部時間17時05分 98*06.00=2.9634% 前営業日終盤 97*30.50=2.9912% 5年債 米東部時間17時05分 98*26.50=1.7471% 前営業日終盤 98*23.75=1.7652% 2年債 米東部時間16時48分 99*20.50=0.4332% 前営業日終盤 99*20.75=0.4290% 9日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日行われた30年債(リオープン )入札は底堅い結果となった。週間の新規失業保険申請件数は改善したものの、相場への 影響は限定的だった。 市場では、米連邦準備理事会(FRB)が予想よりも早く利上げに踏み切る可能性が あるなかで、長期債と比較して短・中期債利回りの上昇ペースが速まれば、イールドカー ブのフラット化が見込まれている。 CME・FEDウォッチによると、米短期金利先物市場では、FRBが2015年4 月に利上げに踏み切る確率は65%と、前日の63%から上昇した。 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁は、量的緩和の縮小が始まっても資産買い 入れは継続し、低金利が長期間維持されることから、「金融政策は当面、非常に緩和的と なる公算が大きい」と指摘。「こうした(効果が)検証されていない政策に伴う潜在的な コストや影響に対し引き続き懸念を抱いている」と述べた。 指標10年債 は7/32高、利回りは2.967%前日から3ベーシス ポイント(bp)低下した。 5年・30年債の利回り格差は2.12%と4カ月ぶりの水準に縮小した。 130億ドルの30年債入札(リオープン=銘柄統合)は、応札倍率が2.57倍で 、昨年10月以来の高水準。プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)の落 札比率は38.07%と、10月以来の低水準となる一方、海外勢や大手機関投資家を含 む間接入札者の需要が底堅かったことを示唆した。 翌日発表される昨年12月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が19万6000人 増加すると予想されている。前月は20万3000人の伸びだった。失業率は7.0%と 前月から横ばいになるとみられている。 Tボンド先物3月限 は18/32高の129―11/32。 Tノート先物3月限 は07/32高の123─10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)