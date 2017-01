訂正-指標予測＝11月機械受注は前月比＋1.2％で2カ月連続増、設備投資環境は上向き

(Daiwa Institute of Research (DA1)の前年比の数字を13.3から4.8に、予測中央値を12 .1から11.7に訂正します) [東京 10日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 11月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比1.2%増となり、2 カ月連続の増加となる見通し。 11月の機械受注は16日午前8時50分に発表される。 このところ、製造業、非製造業ともに受注額の水準は上向いている。製造業は5カ月 連続増加のあと、10月も僅かな減少にとどまったほか、非製造業は5月以来となる50 00億円の受注を回復。 調査機関からは「収益改善に伴い企業の景況感が上向いており、設備投資を取り巻く 環境は良好」(第一生命経済研究所)「稼働率上昇や資本財価格の上昇を受け、設備投資 拡大の動きにつながってくる」(伊藤忠経済研究所)といったコメントが聞かれる。 10月には国内民需に大型案件はなかったため、今月は反動減も特になさそうだ。こ のため企業の設備投資意欲が素直に反映されることになろう。 <機械受注(船舶・電力除く民需) %> 前月比 前年比 中央値 1.2 11.7(訂正) 最大値 6.0 17.2 最小値 -1.2 3.9 ―――――――――――――――――――――――――――――――― BNP Paribas (BP9) 0.3 10.9 BofAML (BA1) 0.5 11.1 CA-CIB (IN1) 0.5 11.1 Citi (CT0) 1.1 11.7 Dai-ichi Life Research (DI2) 1.2 7.9 Daiwa Institute of Research (DA1) -1.2 4.8 Daiwa SB Investments (DA2) 2.7 11.6 Informa Global Markets (IN0) 2.7 13.5 ITOCHU Economic Research Institute (IC2) 3.8 14.7 Japan Research Institute (JR1) -0.2 12.4 JPMorgan Chase (JM1) 3.0 13.9 Mitsubishi Research Institute (Y31) 2.9 13.7 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (MU2) 0.3 13.3 Mitsubishi UFJ Research & Consulting (Y33) -0.3 9.1 Mizuho Research Institute (MRI) 3.4 10.4 Mizuho Sec. (FJ1) -1.2 3.9 Mizuho Securities Research and Consulting (MZ2) 2.5 13.3 Monex (MO1) 4.2 15.2 Morgan Stanley MUFG Securities (MG2) 0.1 12.9 NLI Research (NL2) 4.3 9.8 Nomura (NB1) 3.3 14.2 Norinchukin Research (NR1) -1.2 5.4 RBS (RB1) 1.0 7.4 Shinkin Central Bank Research (SC2) 2.4 11.6 SMBC Nikko Sec. (SN4) 0.7 13.4 Sumitomo Mitsui Asset Management (Z07) 6.0 17.2 (中川泉)