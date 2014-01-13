〔表〕きょうの投信設定（14日）＝9本

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［東京 １４日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１４─０１ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） アムンディ・ジャパン 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社： 池田泉州ＴＴ証券、東海東京証券、野村証券、八十二証券、ワイエム証 券 野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１億円 設定額：── 販売会社： 野村証券、野村信託銀行 ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：（毎月決算型）限定為替ヘッジあり９０００万円 ：（毎月決算型）１０００万円 設定額：── 販売会社： 内藤証券
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