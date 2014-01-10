再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 11 January, 2014 0000 米：11月卸売在庫（商務省） - 0305 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（インディアナ州インディアナポリス） - Monday, 13 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Tuesday, 14 January, 2014 All Day マレーシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 All Day インドネシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0240 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） - 0400 米：12月財政収支（財務省） - 0850 日本：１１月経常収支（財務省） （予測中央値：3804億円の赤字） - 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース） -
1000 日本：閣議・閣議後会見 -
1000 日本：原子力規制委員会 新規制基準適合性審査会合 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額（財務省） - 1030 日本：５年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） -
1330 日本：１２月・２０１３年全国企業倒産（商工リサーチ） 1400 日本：１２月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1450 日本：セブン＆アイとサントリー 共同開発商品説明会 - 1530 仏：12月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1530 日本：経団連会長会見 - 1600 独：12月独卸売物価指数（連邦統計庁） - １４日から１７日の間に発表予定 1830 英：12月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：12月生産者物価指数（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：11月鉱工業生産（統計局） - 2130 米：12月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月輸出入物価（労働省） - 2230 米：12月小売売上高（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 Time Unknown 中国：12月海外直接投資 （商務省） - １５日から２０日の間に発表予定
0000 米：11月企業在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0245 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0320 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が地域経済の見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） - 1400 日本：原子力規制庁 関電美浜原発破砕帯調査に関する評価会合 - 1500 日本：１２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 日本：1月フォーキャスト調査 - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1600 経産省 福島第１原発トリチウム水タスクフォース - 1700 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：12月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間１５日 0250 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（アイオワ州コーラルビル） - 0330 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0720 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ） - 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１１月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比+1.2％） - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - 0900 日本：黒田総裁、日銀支店長会議でのあいさつ公表 -
0930 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1400 日本：地域経済報告（さくらリポート）公表（日銀） - 1515 日本：日銀大阪支店長会見（本店） - 1600 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1720 日本：日銀名古屋・札幌・福岡３支店長会見（本店） - 1900 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月消費者物価指数（労働省） - 2300 米：11月対米証券投資（財務省） - 2315 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：タイプーサム - 休場 0000 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0000 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） - 1030 日本：流動性供給入札（財務省） - 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） - 1400 日本：12月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：12月投信概況 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） - 1830 英：12月小売売上高（国立統計局） - 2230 米：12月住宅着工件数（商務省） - 2315 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 18 January, 2014 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（リッチモンド） - 1030 中国：12月中国新築住宅価格 - Monday, 20 January, 2014 All Day 米国：キング牧師誕生日 - 休場 1100 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 1330 日本：11月鉱工業生産確報（経産省） - 1600 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） - 1300 日本：１２月マンション販売動向（不動産経済研究所） - 1900 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - Time Unknown カナダ：中銀金利発表 - Time Unknown スイス：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1400 日本：11月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1830 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 23 January, 2014 Time Unknown フィリピン：金融政策決定会合 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0830 日本：1月ロイター短観 - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1400 日本：１月日銀金融経済月報 1758 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0000 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0700 日本：１月ロイター企業調査 - Monday, 27 January, 2014 All Day 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 1600 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 27日から30日の間に発表 1800 独：1月ＩＦＯ独業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米： 大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 0730 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[ - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 0300 米：財務省２年債入札 - 0400 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0850 日本：１２月商業販売統計経産省） - 1755 独：1月独雇用統計（連邦雇用庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 香港：旧正月 - 休場 All Day 台湾：旧正月 - 休場 All Day マレーシア：旧正月 - 休場 All Day インドネシア：旧正月 - 休場 All Day シンガポール：旧正月 - 休場 All Day 中国：旧正月 - 休場 All Day フィリピン：旧正月 - 休場 All Day 韓国：旧正月 - 休場 0000 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省５年・７年債入札 - 0830 日本：１２月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）
0830 日本：１月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）
0830 日本：１２月完全失業率（総務省） 0830 日本：１２月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本：１２月全世帯消費支出（総務省） - 0850 日本：12月鉱工業生産速報（経産省） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 - 1400 日本：12月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - 2230 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2345 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米：イエレン氏がＦＲＢ議長に就任 - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ：総選挙 - Monday, 03 February, 2014 All Day 香港： - 休場 All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 All Day マレーシア： - 休場 Tuesday, 04 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 0000 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 February, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） All Day 中国： - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 06 February, 2014 All Day 中国： - 休場 0230 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ロチェスター） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1400 日本：１２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 2230 米：１月雇用統計（労働省） - Tuesday, 11 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 12 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day タイ：万仏節 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 2315 米：1月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2315 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） -
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