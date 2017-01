米金融・債券市場＝国債価格急上昇、雇用者数のさえない伸びで

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 99*03.00=3.8008% 前営業日終盤 97*27.00=3.8723% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.50=2.8579% 前営業日終盤 98*06.00=2.9634% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.50=1.6216% 前営業日終盤 98*26.50=1.7471% 2年債 米東部時間15時08分 99*24.25=0.3739% 前営業日終盤 99*20.50=0.4332% 10日の米金融・債券市場は、12月の雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったこと を受け国債価格が急上昇、利回りは昨年10月以降で最も大幅な低下となった。 12月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比7万4000人増と、市場予想の 19万6000人増を大きく下回り、2011年1月以来約3年ぶりの小幅な伸びにとど まった。一部地域を襲った寒波の影響が背景にあるとみられる。一方、12月の失業率は 6.7%に改善。前月から0.3%ポイント低下し、2008年10月以来の低水準とな った。労働参加率が0.2%ポイント低下し、62.8%になったことを主に反映した。 雇用統計を受け、市場では、米連邦準備理事会(FRB)がQE縮小を継続しつつ、 年末までに終了するとの見方に変わりはないものの、その一方で、金利見通しについては 、FRBが利上げを急がないとの思惑が強まったという。 ING・USインベストメント・マネジメント(アトランタ)のポートフォリオ・マ ネジャー、ジェーク・ロエリー氏は「雇用者数のさえない伸びを受け、国債が全般的に買 われているが、単月の統計内容だけでFRBの慎重なQE縮小の流れが変わるわけではな い」と述べた。 リッチモンド地区連銀のラッカー総裁はこの日、今月28─29日に開かれる次回の 連邦公開市場委員会(FOMC)で債券買い入れ額の100億ドル追加削減が討議される との見方を示した。 指標10年債 は21/32高、利回りは2.886%と前日から8ベー シスポイント(bp)低下。一時2.871%と約3週間ぶりの低水準となった。 30年債 は1ポイント強上昇、利回りは3.799%と前日から7bp 低下。 5年債 は17/32高、利回りは1.633%と前日から11bp低下。 一日の低下幅としては過去4カ月近くで最大となる勢い。 CME・FEDウォッチによると、米短期金利先物市場では、FRBが2015年4 月に利上げに踏み切る確率が51%と、前日の62%から後退した。 Tボンド先物3月限 は1─12/32高の130―23/32。 Tノート先物3月限 は31/32高の124─09.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)