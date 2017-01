米金融・債券市場＝指標10年債利回り3週間ぶり低水準、米成長見通し後退

[ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時08分 99*19.00=3.7726% 前営業日終盤 99*03.00=3.8008% 10年債 米東部時間16時08分 99*11.50=2.8248% 前営業日終盤 99*02.50=2.8579% 5年債 米東部時間16時03分 99*18.75=1.5871% 前営業日終盤 99*13.50=1.6216% 2年債 米東部時間14時44分 99*25.25=0.3580% 前営業日終盤 99*24.25=0.3739% 13日の米金融・債券市場では、前週末に続き債券価格が上昇し、指標10年債利回 りは3週間ぶりの水準に低下した。12月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市 場予想を大きく下回ったことを受け、米経済に対する強気な見方が後退した。 中盤の取引で、指標10年債 は6/32高。利回りは2.831%。 Tボンド先物3月限 は12/32高の131―3/32。 Tノート先物3月限 は9/32高の124─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.00)