UPDATE 1-米金融・債券市場＝指標10年債利回り3週間ぶり低水準、米成長見通し後退

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時04分 99*18.00=3.7743% 前営業日終盤 99*03.00=3.8008% 10年債 米東部時間16時59分 99*10.50=2.8285% 前営業日終盤 99*02.50=2.8579% 5年債 米東部時間17時04分 99*18.00=1.5920% 前営業日終盤 99*13.50=1.6216% 2年債 米東部時間16時59分 99*25.00=0.3620% 前営業日終盤 99*24.25=0.3739% 13日の米金融・債券市場では、前週末に続き債券価格が上昇し、指標10年債利回 りは3週間ぶりの水準に低下した。12月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市 場予想を大きく下回ったことを受け、米経済に対する強気な見方が後退した。 雇用統計の発表を前に、市場では米経済の勢いが増すとの見方が出ていた。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、マイケル・クロハティ氏は 、一部では今年の米成長率が大幅に加速すると予想する向きもいたが、「米雇用統計を受 けてこうした急成長シナリオは後退し、妥当ながらも金融引き締めペースを劇的に速める ような成長率にはならないとの見方に落ち着いた」と指摘した。 12月の雇用統計は市場予想を大きく下回ったものの、米連邦準備理事会(FRB) が資産買い入れ縮小の流れを変える公算は小さいとみられている。 だが利上げ時期をめぐる思惑で、短・中期債は振れの大きい展開になることが予想さ れる。利上げ時期の予想レンジは2015年半ばから2016年となっている。 午後終盤の取引で5年債 は4/32高。利回りは1.592%。前週末の 雇用統計発表前には、利回りは一時1.755%まで上昇していた。 指標10年債 は7/32高。利回りは2.827%。前週末には2.9 67%まで上昇する場面もあった。 30年債 は13/32高。利回りは3.774%。前週末には一時3. 891%に上昇していた。 一部の短期証券(Tビル)利回りはマイナスに低下した。来月7日の米債務上限の引 き上げ期限を控え、米財務省が供給を縮小させていることが背景にある。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁はこの日、FRBの緩和縮小継続を慎重な がらも支持する考えを示した。労働市場はまだ回復途上にあり、ディスインフレの懸念す べき兆候が見られるとしている。 FRBは、2040─2043年に償還を迎えるインフレ指数連動債(TIPS)を 12億4000万ドル買い入れた。14日には2036─2043年に償還を迎える国債 を10億─15億ドル買い入れる予定。 この日は目立った経済指標の発表はなく、市場は14日に発表される12月の小売売 上高に注目している。 Tボンド先物3月限 は12/32高の131―3/32。 Tノート先物3月限 は9/32高の124─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.75)