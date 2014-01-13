〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07％台前半か、当預残は109.4兆円程度

［東京 １４日 ロイター］ -
〔金利マーケットアイ〕
＜０７：００＞ 翌日物0.07％台前半か、当預残は109.4兆円程度
無担保コール翌日物は０．０７％台前半で取引されそうだ。１４日は国庫短期証券の発行超過で不足地合いだが、当座預金残高は高水準を維持する見込み。市場では「準備預金の積み最終日の１５日が意識されるが、資金余剰感は強く、資金ニーズは限られるだろう」（国内金融機関）との見方が出ていた。
１０日の翌日物加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％上昇の０．０７４％となった。
日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１０日に比べて１兆３０００億円減の１０９兆４０００億円程度になる見込み。残り所要積立額は１３００億円。
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