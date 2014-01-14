UPDATE 1-〔表〕海外主要経済指標予測

(内容を更新しました) ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月１４日―１月２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １４日（火） 0700 独：12月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 -0.2 0745 仏：12月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） 0.4 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 0930 英：12月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 0.1 （前年比、％） 2.1 2.1 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.1 （前年比、％） 2.7 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） 2.8 2.7 0930 英：12月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） -0.2 -0.7 （前年比、％） -1.5 -1.0 産出（前月比、％） 0.0 -0.2 （前年比、％） 1.1 0.8 1000 ユーロ圏：11月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 1.4 -1.1 （前年比、％） 1.4 0.2 1230 米：12月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 92.50 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.3 -0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：12月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.1 0.7 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.4 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：11月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.7 １５日（水） Time Unknown 中国：12月Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.8 14.2 中国：12月人民元建て新規融資 - （１０億元） 600 624.6 中国：12月新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.8 14.2 中国：第4・四半期外貨準備 0800 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - （％） 0.5 0.7 1000 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.2 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 3.75 0.98 1330 米：12月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １６日（木） 0030 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） 0.75 2.1 失業率（％） 5.8 5.8 0200 中国：12月対中国海外直接投資 （商務省） 0700 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.4 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 （速報値） 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） 0.3 -0.1 （前年比、％） 0.8 0.8 （前月） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１１までの週、１０００件） 328 330 1330 米：12月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （指数／前年比、％） 1.5 1.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1400 米：11月対米証券投資（財務省） - 1500 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） 58 58 1500 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 8.6 7.0 １７日（金） 0930 英：12月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.6 2.0 1330 米：12月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 99 109.1 （許可件数／年率、万戸） 101.5 101.7 1415 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.3 1.1 （設備稼働率、％） 79.1 79.0 1455 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 83.5 82.5 （12月確報） ２０日（月） 0200 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.6 7.8 中国：12月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.8 10.0 中国：12月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.6 13.7 中国：1─12月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.8 19.9 0700 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.8 Tuesday, 21 January, 2014 1000 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 62.0 （現況指数） N/A 32.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━