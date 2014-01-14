15日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 パナソニック ノートＰＣ新製品発表会 1400 原子力規制庁 関電美浜原発破砕帯調査に関する評価会合 1500 １２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 １月フォーキャスト調査 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 経産省 福島第１原発トリチウム水タスクフォース ●海外指標など （時間はＧＭＴ） Tuesday, 14 January, 2014 0700 独：12月独卸売物価指数（連邦統計庁） - 0745 仏：12月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0930 英：12月消費者物価指数（国立統計局） - 0930 英：12月生産者物価指数（国立統計局） - 1000 ユーロ圏：11月鉱工業生産（統計局） - 1230 米：12月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月輸出入物価（労働省） - 1330 米：12月小売売上高（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：11月企業在庫（商務省） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1745 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィ ラデルフィア） - 1820 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が地域経済の見通しについて講演（フィラ デルフィア） - マレーシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 インドネシア：ムハンマド生誕祭 - 休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞- 14 Jan 12:00 Q4 2013 JPMorgan Chase & Co. 14 Jan 13:00 Q4 2013 Wells Fargo Wednesday, 15 January, 2014 0800 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1330 米：12月卸売物価指数（労働省） - 1750 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（アイオワ州コーラルビル） - 1830 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - 1900 米：地区連銀経済報告 - 2220 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アト ランタ） - Time Unknown 中国：12月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 - 中国：第４・四半期外貨準備（中国人民銀行） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ 15 Jan 12:00 Q4 2013 Bank of America Corp.