米金融・債券市場＝利回り上昇、緩和縮小めぐるタカ派ＦＲＢ当局者の発言嫌気

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［ニューヨーク １４日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間15時52分 99*01.00=3.8044% 前営業日終盤 99*18.00=3.7743% １０年債 米東部時間15時48分 98*30.50=2.8727% 前営業日終盤 99*10.50=2.8285% ５年債 米東部時間15時47分 99*09.50=1.6482% 前営業日終盤 99*18.00=1.5920% ２年債 米東部時間15時34分 99*23.75=0.3822% 前営業日終盤 99*25.00=0.3620% １４日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。プロッサー・フィラデルフ ィア地区連銀総裁とフィッシャー・ダラス地区連銀総裁のタカ派米連邦準備理事会（ＦＲ Ｂ）当局者２人が、１２月の米雇用統計は予想を下回る弱い内容になったものの、一段の 緩和縮小を支持する考えを示したことが圧迫した。 指標１０年債はこの日の取引で前日の上げが帳消しとなった。ＦＲＢの金利政策の影 響を受けやすい５年債も下げが目立った。 午後の取引で、１０年債 は１１／３２安。利回りは２．８７５％。 ５年債 は８／３２安。利回りは１．６５２％と、前日の１．５８９％から 上昇した。 Ｔボンド先物３月限 は１４／３２安の１３０―２１／３２。 Ｔノート先物３月限 は１３／３２安の１２４─５．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)
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