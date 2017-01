米金融・債券市場＝利回り上昇、緩和縮小めぐるタカ派ＦＲＢ当局者の発言嫌気

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間15時52分 99*01.00=3.8044% 前営業日終盤 99*18.00=3.7743% 10年債 米東部時間15時48分 98*30.50=2.8727% 前営業日終盤 99*10.50=2.8285% 5年債 米東部時間15時47分 99*09.50=1.6482% 前営業日終盤 99*18.00=1.5920% 2年債 米東部時間15時34分 99*23.75=0.3822% 前営業日終盤 99*25.00=0.3620% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。プロッサー・フィラデルフ ィア地区連銀総裁とフィッシャー・ダラス地区連銀総裁のタカ派米連邦準備理事会(FR B)当局者2人が、12月の米雇用統計は予想を下回る弱い内容になったものの、一段の 緩和縮小を支持する考えを示したことが圧迫した。 指標10年債はこの日の取引で前日の上げが帳消しとなった。FRBの金利政策の影 響を受けやすい5年債も下げが目立った。 午後の取引で、10年債 は11/32安。利回りは2.875%。 5年債 は8/32安。利回りは1.652%と、前日の1.589%から 上昇した。 Tボンド先物3月限 は14/32安の130―21/32。 Tノート先物3月限 は13/32安の124─5.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)