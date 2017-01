UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、緩和縮小めぐるタカ派ＦＲＢ当局者の発言嫌気

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 99*02.00=3.8026% 前営業日終盤 99*18.00=3.7743% 10年債 米東部時間17時05分 98*31.50=2.8690% 前営業日終盤 99*10.50=2.8285% 5年債 米東部時間17時05分 99*09.75=1.6466% 前営業日終盤 99*18.00=1.5920% 2年債 米東部時間16時38分 99*23.75=0.3822% 前営業日終盤 99*25.00=0.3620% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。プロッサー・フィラデルフ ィア地区連銀総裁とフィッシャー・ダラス地区連銀総裁のタカ派米連邦準備理事会(FR B)当局者2人が、12月の米雇用統計は予想を下回る弱い内容になったものの、一段の 緩和縮小を支持する考えを示したことが圧迫した。 プロッサー総裁は12月の雇用統計を重要視しない考えを示すとともに、バーナンキ 議長がおそらく年内としている債券買い入れの終了時期について、これよりも早い段階で 終了することが望ましいと述べた。 フィッシャー総裁は、緩和縮小により株価が急落しても、可能な限り速く債券買い入 れを縮小すべきとの考えを示した。一段の債券買い入れはインフレを引き起こす恐れがあ り、緩和策からの出口をさらに困難にするとしている。 指標10年債はこの日の取引で前日の上げが帳消しとなった。FRBの金利政策の影 響を受けやすい5年債も下げが目立った。 午後の取引で、10年債 は11/32安。利回りは2.875%。 5年債 は8/32安。利回りは1.652%と、前日の1.589%から 上昇した。 債券市場は、前週末の弱い雇用統計を受けて過去2営業日上昇していた。統計発表前 に雇用の大幅な伸びを見込んだ向きがショートカバーを余儀なくされたことが背景にある 。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債トレーディング部門マネジングディレクター 、ジェイソン・ローガン氏は「タカ派とされるプロッサー、フィッシャーの両総裁は、量 的緩和および経済に関する自身の見方をあらためて表明した」と指摘。この日は前日まで 続いていたショートカバーによる上昇が一服し、下落に転じたと述べた。 12月の米雇用統計を受けて一部では今年の米成長率を見直す動きも出ていたが、朝 方発表された12月の小売売上高統計が予想を上回り、成長をめぐる懸念が後退した。 消費動向の指標とされるコアベースの売上高(自動車やガソリン、建設資材、飲食業 除く)は前月比で0.7%増加し、市場予想の0.3%増を上回った。 FRBは同日、2038─2043年に償還を迎える国債13億9000万ドルを買 い入れた。15日には2018─2019年に償還を迎える国債を40億─50億ドル買 い入れる予定。 米財務省が実施した150億ドルの4週間物短期証券(Tビル)入札は最高落札利回 りがゼロだった。財務省は2月7日の連邦債務上限の引き上げ期限を控え、入札規模を縮 小している。 当面の注目材料は15日発表の12月の米卸売物価指数、16日発表の12月の米消 費者物価指数だ。15日には地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)も公表される。 Tボンド先物3月限 は14/32安の130―21/32。 Tノート先物3月限 は13/32安の124─5.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)