ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 15 January, 2014 Time Unknown 中国：12月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 - Time Unknown 中国：第４・四半期外貨準備（中国人民銀行） - 0000 米：11月企業在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0245 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0320 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が地域経済の見通しについて講演（フィラデルフィア） - 0850 日本：１２月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 原子力規制庁 関電美浜原発破砕帯調査に関する評価会合 - 1430 田中原子力規制委員長 記者会見 - 1500 日本：１２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 日本：1月フォーキャスト調査 - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 経産省 福島第１原発トリチウム水タスクフォース - 1700 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：12月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間１５日 0250 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（アイオワ州コーラルビル） - 0330 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0720 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ） - 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：11月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比+1.2％） - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - 0900 日本：黒田総裁、日銀支店長会議でのあいさつ公表

0930 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1100 中国：12月海外直接投資 （商務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：地域経済報告（さくらリポート）公表（日銀） 1515 日本：日銀大阪支店長会見（本店） - 1600 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1720 日本：日銀名古屋・札幌・福岡３支店長会見（本店） - 1900 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月消費者物価指数（労働省） - 2300 米：11月対米証券投資（財務省） - 2315 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：タイプーサム - 休場 0000 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0000 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0110 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 題目「Central Banking: Past and Future」／ブルッキングス研究所の会合「Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned and Challenges Ahead」で 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：12月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：12月投信概況 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英：12月小売売上高（国立統計局） - 2230 米：12月住宅着工件数（商務省） - 2315 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 18 January, 2014 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（リッチモンド） - 1030 中国：12月中国新築住宅価格 - Monday, 20 January, 2014 All Day 米国：キング牧師誕生日 - 休場 1100 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 1330 日本：11月鉱工業生産確報（経産省） - 1600 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1300 12月マンション販売動向（不動産経研） - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1900 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - Time Unknown 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1400 日本：11月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1830 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 23 January, 2014 Time Unknown フィリピン：金融政策決定会合 - 0000 カナダ：中銀金利発表 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0830 日本：1月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本 １月日銀金融経済月報 - 1400 日本：１２月粗鋼生産速報（鉄連） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1758 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - Monday, 27 January, 2014 All Day 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 0850 日本：12月・２０１３年貿易統計（財務省） - 1600 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 27日から30日の間に発表 1800 独：1月ＩＦＯ独業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米： 大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1430 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[ - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） -