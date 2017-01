ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は[JP/FOR]でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Wednesday, 15 January, 2014 Time Unknown 中国:12月マネーサプライM2 、人民元建て新規融資 - Time Unknown 中国:第4・四半期外貨準備(中国人民銀行) - 0000 米:11月企業在庫(商務省) - 0130 米:財務省4週間物TB入札 - 0245 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演(フィラデルフィア) - 0320 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が地域経済の見通しについて講演(フィラデルフィア) - 0850 日本:12月マネーストック(日銀) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本:30年利付国債の入札発行 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本:30年利付国債の入札結果 - 1400 原子力規制庁 関電美浜原発破砕帯調査に関する評価会合 - 1430 田中原子力規制委員長 記者会見 - 1500 日本:12月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) - 1500 日本:1月フォーキャスト調査 - 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1600 経産省 福島第1原発トリチウム水タスクフォース - 1700 独:2013年GDP(連邦統計庁) - 1900 ユーロ圏:11月貿易収支(統計局) - 2100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 2230 米:1月NY州製造業業況指数(連銀) - 2230 米:12月卸売物価指数(労働省) - Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン:国債入札 - Time Unknown ブラジル:中銀政策金利発表 - 現地時間15日 0250 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演(アイオワ州コーラルビル) - 0330 ラガルドIMF専務理事が世界経済について講演(ワシントン) - 0400 米:地区連銀経済報告 - 0720 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演(アトランタ) - 0850 日本:11月第3次産業活動指数(経済産業省) - 0850 日本:11月機械受注(内閣府) (予測中央値:前月比+1.2%) - 0850 日本:12月企業物価指数(日銀) - 0900 日本:黒田総裁、日銀支店長会議でのあいさつ公表

0930 豪:12月雇用統計(連邦統計局) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:20年利付国債(1月債)の発行予定額等 - 1100 中国:12月海外直接投資 (商務省) - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本:地域経済報告(さくらリポート)公表(日銀) 1515 日本:日銀大阪支店長会見(本店) - 1600 独:12月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) - 1720 日本:日銀名古屋・札幌・福岡3支店長会見(本店) - 1900 ユーロ圏:12月消費者物価指数改定値(統計局) - 2230 米新規失業保険申請件数(労働省) - 2230 米:12月消費者物価指数(労働省) - 2300 米:11月対米証券投資(財務省) - 2315 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア:タイプーサム - 休場 0000 米:1月米住宅建設業者指数(NAHB) - 0000 米:1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 0100 米:財務省インフレ指数連動10年債入札条件 - 0110 米:バーナンキFRB議長が講演(ワシントン) - 題目「Central Banking: Past and Future」/ブルッキングス研究所の会合「Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned and Challenges Ahead」で 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本:流動性供給入札 - 1245 日本:流動性供給入札結果 - 1400 日本:12月消費動向調査(内閣府) - 1500 日本:12月投信概況 - 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英:12月小売売上高(国立統計局) - 2230 米:12月住宅着工件数(商務省) - 2315 米:12月鉱工業生産(FRB) - 2355 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 18 January, 2014 0230 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演(リッチモンド) - 1030 中国:12月中国新築住宅価格 - Monday, 20 January, 2014 All Day 米国:キング牧師誕生日 - 休場 1100 中国:第4・四半期中国GDP(国家統計局) 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局). - 1330 日本:11月鉱工業生産確報(経産省) - 1600 独:12月生産者物価指数(連邦統計庁) - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン:国債入札 - All Day 日本:日銀金融政策決定会合・1日目 - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本:5年利付国債の入札発行 - 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本:5年利付国債の入札結果 - 1300 12月マンション販売動向(不動産経研) - 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1900 独:1月独景気期待指数(ZEW) - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ:金融政策決定会合 - Time Unknown 世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)(25日まで、ダボス) - All Day 日本:日銀金融政策決定会合・2日目 - 0100 米:財務省4週間物TB入札条件 - 0130 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 0930 豪:第4・四半期CPI(連邦統計局) - 1400 日本:11月景気動向指数CI改訂(内閣府) - 1830 英:9─11月ILO方式失業率(国立統計局) - 1830 英:1月の金融政策委員会の議事録 - 2100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 2145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 2255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - Thursday, 23 January, 2014 Time Unknown フィリピン:金融政策決定会合 - 0000 カナダ:中銀金利発表 - 0130 米:財務省4週間物TB入札 - 0830 日本:1月ロイター短観 - 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次指定報告機関ベース) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:20年利付国債の入札発行 - 1030 日本:2年利付国債(2月債)の発行予定額等 - 1045 中国:1月製造業PMI速報値(HSBC) - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本:20年利付国債の入札結果 - 1400 日本 1月日銀金融経済月報 - 1400 日本:12月粗鋼生産速報(鉄連) - 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1758 ユーロ圏:1月総合PMI速報値 - 1758 ユーロ圏:1月サービス部門PMI速報値 - 1758 ユーロ圏:1月製造業PMI速報値 - 2230 米新規失業保険申請件数(労働省) - 2230 米:12月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米:11月住宅価格指数(連邦住宅金融局) - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米:12月中古住宅販売(全米リアルター協会) - 0000 米:12月米景気先行指数(コンファレンス・ボード) - 0100 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 0100 米:財務省2・5・7年債入札条件 - 0300 米:財務省インフレ指数連動10年債入札 - Monday, 27 January, 2014 All Day 豪:オーストラリアデー(建国記念日) - 休場 0850 日本:12月・2013年貿易統計(財務省) - 1600 独:12月輸入物価(連邦統計庁) - 27日から30日の間に発表 1800 独:1月IFO独業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米:連邦公開市場委員会(29日まで) - Time Unknown 米: 大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア:金融政策決定会合 - 29日まで Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米:12月新築1戸建て住宅販売(商務省) - 0100 米:財務省4週間物TB入札条件 - 0130 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 1430 インド:中銀金融政策会合(政策金利発表) - 1600 独:12月小売売上高(連邦統計庁) - 28日から31日の間に発表 1830 英:第4・四半期GDP速報値(国立統計局) - 2145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 2230 米:12月耐久財受注(商務省) - 2255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 2300 米:11月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア:金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米:1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) - 0130 米:財務省4週間物TB入札 - 1600 独:2月消費者信頼感指数(GfK)[ - 2100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) -