＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月１５日―１月２２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日（水） 0800 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - （％） 0.5 0.7 1000 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.2 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 3.75 0.98 １６日（木） 0030 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） 0.75 2.1 失業率（％） 5.8 5.8 0200 中国：12月対中国海外直接投資 （商務省） 0700 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.4 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 （速報値） 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） 0.3 -0.1 （前年比、％） 0.8 0.8 （前月） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１１までの週、１０００件） 328 330 1330 米：12月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （指数／前年比、％） 1.5 1.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1400 米：11月対米証券投資（財務省） - 1500 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） 58 58 1500 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 8.6 7.0 １７日（金） 0930 英：12月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.6 2.0 1330 米：12月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 99 109.1 （許可件数／年率、万戸） 101.5 101.7 1415 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.3 1.1 （設備稼働率、％） 79.1 79.0 1455 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 83.5 82.5 （12月確報） ２０日（月） 0200 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.6 7.8 中国：12月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.8 10.0 中国：12月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.6 13.7 中国：1─12月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.8 19.9 0700 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.8 Tuesday, 21 January, 2014 1000 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 62.0 （現況指数） N/A 32.4 Wednesday, 22 January, 2014 0030 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 2.2 トリム平均値（前期比、％） N/A 0.7 トリム平均値（前年比、％） N/A 2.3 0930 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.4 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━