再送-16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 １１月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比+1.2％） 0850 １２月企業物価指数（日銀） 0900 黒田総裁、日銀支店長会議でのあいさつ公表 1000 １３年１２月・２０１３年 ビール類課税出荷数量 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1220 本田内閣官房参与講演 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 パナソニック ナノイーデバイス事業説明会 1400 地域経済報告（さくらリポート）公表（日銀） 1515 日銀大阪支店長会見 1720 日銀名古屋・札幌・福岡３支店長会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ） Wednesday, 15 January, 2014 0800 独：2013年ＧＤＰ（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：11月貿易収支（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：1月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1330 米：12月卸売物価指数（労働省） - 1750 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（アイオワ州コーラルビル） - 1900 米：地区連銀経済報告 - 2220 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（アトランタ ） - ＝海外主要企業決算発表予定＝ 15 Jan 12:00 Q4 2013 Bank of America Corp. Thursday, 16 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間１５日 0030 豪：12月雇用統計（連邦統計局） - 0200 中国：12月海外直接投資 （商務省） - 0700 独：12月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1000 ユーロ圏：12月消費者物価指数改定値（統計局） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：12月消費者物価指数（労働省） - 1330 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） - 米経済や金融改革について 1400 米：11月対米証券投資（財務省） - 1415 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" 1500 米：1月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1500 米：1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1600 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1610 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 題目「Central Banking: Past and Future」／ブルッキングス研究所の会合「Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned and Challenges Ahead」で ＝海外主要企業決算発表予定＝ 16 Jan BMO Q4 2013 Citigroup Inc. 16 Jan BMO Q4 2013 Goldman Sachs 16 Jan AMC Q4 2013 Intel Corp