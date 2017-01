米金融・債券市場＝利回り上昇、インフレ加速の兆候で利上げ前倒し観測

[ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時24分 98*25.00=3.8186% 前営業日終盤 99*02.00=3.8026% 10年債 米東部時間16時23分 98*25.50=2.8912% 前営業日終盤 98*31.50=2.8690% 5年債 米東部時間16時23分 99*05.50=1.6748% 前営業日終盤 99*09.75=1.6466% 2年債 米東部時間16時23分 99*23.00=0.3945% 前営業日終盤 99*23.75=0.3822% 15日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。昨年12月の卸売物価指数 (PPI)が6月以来6カ月ぶりの大幅な伸びとなったことで、インフレ加速の兆候が出 ているとの見方が強まった。また利上げ時期が前倒しになるとの思惑から、政策金利の影 響を受けやすい中期債への売りが膨らんだ。 12月のPPIは、前月比0.4%上昇、市場予想と一致した。11月は0.1%低 下していた。 午後の取引で、5年債 は4/32安。利回りは前日の1.647%から1 .676%に上昇。一時は1.700%をつける場面もあった。 指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは2.886%と、前日の2.86 9%から上昇した。 Tボンド先物3月限 は4/32安の130―17/32。 Tノート先物3月限 は6.50/32安の123─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.50)