UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、インフレ加速の兆候で利上げ前倒し観測

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時04分 98*23.00=3.8221% 前営業日終盤 99*02.00=3.8026% 10年債 米東部時間17時05分 98*25.00=2.8931% 前営業日終盤 98*31.50=2.8690% 5年債 米東部時間17時05分 99*05.50=1.6748% 前営業日終盤 99*09.75=1.6466% 2年債 米東部時間17時04分 99*23.00=0.3945% 前営業日終盤 99*23.75=0.3822% 15日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。昨年12月の卸売物価指数 (PPI)が6月以来6カ月ぶりの大幅な伸びとなったことで、インフレ加速の兆候が出 ているとの見方が強まった。また利上げ時期が前倒しになるとの思惑から、政策金利の影 響を受けやすい中期債への売りが膨らんだ。 12月のPPIは、前月比0.4%上昇、市場予想と一致した。11月は0.1%低 下していた。 午後の取引で、5年債 は4/32安。利回りは前日の1.647%から1 .676%に上昇。一時は1.700%をつける場面もあった。 指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは2.886%と、前日の2.86 9%から上昇した。 30年債 は3/32安。利回りは3.800%から3.810%に上昇 した。 UBSの金利ストラテジスト、Boris Rjavinski氏は「インフレ圧力の初期の兆しが 一部見られた。最近では、インフレ率が下げ止まった可能性があるとの感触がある」と述 べた。 また「より期間の短い債券が売られたことから、問題は緩和縮小ではなく、インフレ 圧力が高まったときに利上げ時期にどう影響するかだ」と指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期をめぐっては、2015年半ばとの見方が ある一方、少なくとも2016年まではおそらくないと予想する向きもある。 インフレ圧力に関する手掛かりを得ようと、市場は16日発表の12月の米消費者物 価指数に注目する見通し。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、経済指標が予想外に悪化しない限り、FRBは米 連邦公開市場委員会(FOMC)会合ごとに、おそらく月額100億ドルずつの慎重なペ ースで緩和縮小を継続するとの見方を示した。 この日公表された地区連銀経済報告(ベージュブック)では、米経済が昨年11月下 旬から年末にかけて、引き続き緩やかな(moderate)ペースで拡大したとの認識が示され た。 FRBは同日、2018─2019年に償還を迎える国債を49億3000万ドル買 い入れた。16日は2036─2043年に償還を迎える国債を10億─15億ドル買い 入れる予定。 Tボンド先物3月限 は4/32安の130―17/32。 Tノート先物3月限 は6.50/32安の123─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.50)