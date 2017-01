再送-17日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月17日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0945 閣議・閣議後会見 例経済報告関係閣僚会議 終了後に1月月例経済報告公表 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1030 流動性供給入札(財務省) 1245 流動性供給入札結果(財務省) 1400 12月消費動向調査(内閣府) 1430 12月・2013年百貨店売上高 1500 12月投信概況 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) ●海外指標など (時間はGMT) Thursday, 16 January, 2014 0700 独:12月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) - 1000 ユーロ圏:12月消費者物価指数改定値(統計局) - 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) - 1330 米:12月消費者物価指数(労働省) - 1330 米:ルー財務長官が講演(ワシントン) - 米経済や金融改革について 1400 米:11月対米証券投資(財務省) - 1415 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁がペーパー提出 - "Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory into Practice" 1500 米:1月米住宅建設業者指数(NAHB) - 1500 米:1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省インフレ指数連動10年債入札条件 - 1610 米:バーナンキFRB議長が講演(ワシントン) - 題目「Central Banking: Past and F uture」/ブルッキングス研究所の会合「Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned and Challenges Ahead」で =海外主要企業決算発表予定= 16 Jan BMO Q4 2013 Citigroup Inc. 16 Jan BMO Q4 2013 Goldman Sachs 16 Jan AMC Q4 2013 Intel Corp. Friday, 17 January, 2014 マレーシア:タイプーサム - 休場 0930 英:12月小売売上高(国立統計局) - 1330 米:12月住宅着工件数(商務省) - 1415 米:12月鉱工業生産(FRB) - 1455 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 1730 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演(リッチモンド) - =海外主要企業決算発表予定= 17 Jan BMO Q4 2013 General Electric Co. 17 Jan BMO Q4 2013 Morgan Stanley