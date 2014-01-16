〔金利マーケットアイ〕翌日物は0.07％中心か、当預残109.6兆円程度見込み

［東京 １７日 ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜０７：１４＞ 翌日物は0.07％中心か、当預残109.6兆円程度見込み

無担保コール翌日物は０．０７％を中心に取引される見通し。１７日は資金需給に大きな変動要因がなく、１１０兆円近い当座預金残高は維持されそうだ。１６日と同様に、朝方の調達一巡後に資金調達意欲が後退。午後にかけて弱含む可能性が高い。

市場では「前日は積み初日だったが、かなり落ち着いていた。週末要因で調達ニーズが多少出る可能性もあるが、前日の地合いを引き継ぐだろう」（国内金融機関）との声が出ていた。

１６日の翌日物加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低い０．０７１％となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１６日から横ばいの１０９兆６０００億円程度になる見込み。残り所要積立額は４兆０６００億円。

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