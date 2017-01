米金融・債券市場＝価格上昇、インフレ懸念後退と独連邦債上昇が支援

[ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間15時28分 99*18.00=3.7743% 前営業日終盤 98*23.00=3.8221% 10年債 米東部時間15時32分 99*06.50=2.8433% 前営業日終盤 98*25.00=2.8931% 5年債 米東部時間15時31分 99*10.25=1.6434% 前営業日終盤 99*05.50=1.6748% 2年債 米東部時間14時55分 99*23.50=0.3866% 前営業日終盤 99*23.00=0.3945% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。12月の消費者物価指数(C PI)統計が市場予想と一致し、インフレ懸念が後退した。また独連邦債の上昇に加え、 予想外に弱い豪雇用統計を受けて、オーバーナイトの取引で米国債への逃避買いが膨らん だことも追い風となった。 12月のCPI総合指数は前月比0.3%上昇した。6カ月ぶりの大幅な伸びとなっ たが、市場予想と一致した。 前日は、12月の卸売物価指数(PPI)が6月以来6カ月ぶりの大幅な上昇率とな ったことで、インフレ懸念が高まっていた。 午後の取引で、指標10年債 は11/32高。利回りは2.845%と 、前日の2.884%から低下した。 30年債 は18/32高。利回りは前日の3.806%から3.774 %に低下した。 Tボンド先物3月限 は18/32高の131―3/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32高の124─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.50)