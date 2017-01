UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、インフレ懸念後退と独連邦債上昇が支援

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時01分 99*19.00=3.7726% 前営業日終盤 98*23.00=3.8221% 10年債 米東部時間17時01分 99*07.00=2.8414% 前営業日終盤 98*25.00=2.8931% 5年債 米東部時間16時59分 99*10.50=1.6417% 前営業日終盤 99*05.50=1.6748% 2年債 米東部時間14時55分 99*23.50=0.3866% 前営業日終盤 99*23.00=0.3945% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。12月の消費者物価指数(C PI)統計が市場予想と一致し、インフレ懸念が後退した。また独連邦債の上昇に加え、 予想外に弱い豪雇用統計を受けて、オーバーナイトの取引で米国債への逃避買いが膨らん だことも追い風となった。 12月のCPI総合指数は前月比0.3%上昇した。6カ月ぶりの大幅な伸びとなっ たが、市場予想と一致した。 前日は、12月の卸売物価指数(PPI)が6月以来6カ月ぶりの大幅な上昇率とな ったことで、インフレ懸念が高まっていた。 午後の取引で、指標10年債 は11/32高。利回りは2.845%と 、前日の2.884%から低下した。 30年債 は18/32高。利回りは前日の3.806%から3.774 %に低下した。 1月の米フィラデルフィア地区連銀業況指数データで、6カ月先の見通しを示す業況 指数が4月以来の水準に低下したことを受け、相場は一段高となった。 アクション・エコノミクスの債券分析部門マネジングディレクター、キム・ルパート 氏は「世界的にインフレは抑制されており、問題になっていない。これが国債利回りを今 年低下させる要因になっている」と指摘した。また株式市場が全般的に軟調となっている ことも、債券高を支援したとしている。 新規失業保険申請件数は2週連続で減少し、昨年12月の雇用の大幅な伸び鈍化は一 時的であった可能性を示した。 米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長はこの日、金融危機以降に打ち出した 異例の金融緩和策は有益だったと確信していると述べた。非標準的な金融政策に起因する リスクは、金融安定への潜在的な阻害要因に関する懸念だけだと指摘し、金融不安定化を めぐる懸念により、FRBは経済が必要としている金融緩和の提供を妨げられるべきでは ないと主張した。 FRBは同日、2036─2043年に償還を迎える国債を13億9000万ドル買 い入れた。 Tボンド先物3月限 は18/32高の131―3/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32高の124─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.50)