再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 17 January, 2014 2230 米：12月住宅着工件数（商務省） - 2315 米：12月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 18 January, 2014 0230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（リッチモンド） - 1030 中国：12月中国新築住宅価格 - Monday, 20 January, 2014 Time Unknown 経済財政諮問会議 - All Day 米国：キング牧師誕生日 - 休場 1100 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 1330 日本：11月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1300 12月マンション販売動向（不動産経研） - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1900 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - Time Unknown 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1400 日本：11月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1830 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 23 January, 2014 Time Unknown フィリピン：金融政策決定会合 - 0000 カナダ：中銀金利発表 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0830 日本：1月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本 １月日銀金融経済月報 - 1400 日本：１２月粗鋼生産速報（鉄連） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1758 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - Monday, 27 January, 2014 All Day 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 0850 日本：12月・２０１３年貿易統計（財務省） - 1530 日本：経団連会長と次期会長候補の共同会見 - 1600 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 27日から30日の間に発表 1800 独：1月ＩＦＯ独業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米： 大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1430 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[ - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 0300 米：財務省２年債入札 - 0400 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地発表は30日 0850 日本：12月商業販売統計経産省） - 1755 独：1月独雇用統計（連邦雇用庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 香港：旧正月 - 休場 All Day 台湾：旧正月 - 休場 All Day マレーシア：旧正月 - 休場 All Day インドネシア：旧正月 - 休場 All Day シンガポール：旧正月 - 休場 All Day 中国：旧正月 - 休場 All Day フィリピン：旧正月 - 休場 All Day 韓国：旧正月 - 休場 0000 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省５年・７年債入札 - 0830 日本：１２月完全失業率 - 0830 日本：１２月有効求人倍率 - 0830 日本：１２月全世帯消費支出 - 0850 日本：12月鉱工業生産速報（経産省） - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 - 1400 日本：12月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - 2230 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2345 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 -
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