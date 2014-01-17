12月末投信の銀行窓販残高は前月比＋0.4％の56兆円、シェアは46.1％＝投信協会

［東京 １７日 ロイター］ - 投資信託協会によると、１２月末の私募を含む投信 の銀行窓販残高は前月比０．４％増の５６兆１９１９億円と、４カ月連続で増加した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは４６．１％と、２カ月連続で低 下した。 １２月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額５６兆１９１９億円 前月比＋０．４％ 投信シェア４６．１％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額５５兆３７１８億円 前月比＋０．３％ 投信シェア５２．９％ 公募のみ純資産増額２６兆３１９８億円 前月比▲０．６％ 投信シェア４０．５％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額８２０１億円 前月比＋５．６％ 投信シェア４．７％ 備考）▲は減少