米金融・債券市場＝価格上昇、1月ＦＯＭＣでの追加緩和縮小が焦点

[ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 100*00.50=3.7489% 前営業日終盤 99*19.00=3.7726% 10年債 米東部時間17時02分 99*13.00=2.8194% 前営業日終盤 99*07.00=2.8414% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.00=1.6254% 前営業日終盤 99*10.50=1.6417% 2年債 米東部時間15時57分 99*24.25=0.3753% 前営業日終盤 99*23.50=0.3866% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。経済指標がほぼ予想通りの内 容となったことが背景にある。週明け20日はキング牧師誕生日の祝日で休場となるため 、連休を控え商いは低調だった。 今週は比較的狭いレンジ内での取引となった。弱い12月の米雇用統計を受けて、指 標10年債利回りは約3%から低下、2.82─2.92%のレンジで推移した。 雇用統計を受けて、米連邦準備理事会(FRB)が今月の米連邦公開市場委員会(F OMC)で買い入れペースを維持するか、それとも一段の緩和縮小に踏み切るかどうかが 市場の焦点だ。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コ ーチャン氏は「雇用統計を受けて、経済指標が幾分弱いようなら、一段の緩和縮小を見送 るかもしれないとの見方が一部で依然ある。だがその後発表された指標は堅調で、今週公 表された地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)もかなり前向きな内容だった」と指摘し た。 雇用統計後の経済指標は、12月の小売売上高など強い内容で、緩和縮小継続を後押 しするとみられている。 CRTキャピタルの首席国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「過去1週間 のまちまちの経済指標はすべて、さえない雇用統計を考慮しても、FRBが1月にさらに 100億ドルの追加縮小を行うことを示している」と予想している。 午後の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.832%と、 前日の2.845%から低下した。 経済指標への市場の反応は限られた。12月の住宅着工件数は前月比9.8%減の9 9万9000件と、市場予想の99万件を上回った。また12月の鉱工業生産指数は0. 3%上昇で、市場予想に一致した。 1月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は80.4に低下した。とりわけ低 ・中所得層の間で先行きに対する見通し悪化が目立った。 FRBは同日、2022─2023年に償還を迎える国債を28億1000万ドル買 い入れた。 Tボンド先物3月限 は7/32高の131―10/32。 Tノート先物3月限 は5/32高の124─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (unch)