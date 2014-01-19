〔今週の主要材料〕海外市場

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［東京 ２０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月２０日―２４日の海外経済指標】 予想 前回 ２０日（月） 0200 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.6 7.8 中国：12月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.8 10.0 中国：12月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.6 13.7 中国：1─12月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.8 19.9 0700 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） -0.5 -0.8 ２１日（火） 1000 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 64.0 62.0 （現況指数） 34.1 32.4 ２２日（水） 0030 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.5 1.2 （前年比、％） 2.5 2.2 トリム平均値（前期比、％） 0.6 0.7 トリム平均値（前年比、％） 2.3 2.3 0930 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.3 7.4 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２３日（木） 0145 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 53.0 52.7 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.4 51.0 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.4 52.1 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１８までの週、１０００件） 326 326 1330 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.60 1400 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.5 1500 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 4.95 4.90 1500 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.2 0.8 ２４日（金） 主要指標の発表なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月２０日―２４日の海外行事予定】 Monday, 20 January, 2014 All Day 米国：キング牧師誕生日 - 休場 Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown スペイン：国債入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 Johnson & Johnson Q4 2013 Verizon Q4 2013 Texas Instruments Q4 SAP AG Q4 UNILEVER PLC 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Wednesday, 22 January, 2014 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - Time Unknown 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 eBay Q4 ASML HOLDING NV 0930 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 1500 カナダ：中銀金利発表 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - Thursday, 23 January, 2014 Time Unknown フィリピン：金融政策決定会合 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Microsoft Q4 2013 McDonald's Corp. FI NOKIA OYJ FINAL 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1800 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - Friday, 24 January, 2014 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 サムスン電子 Q2 2014 The Procter & Gamble Company
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