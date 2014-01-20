＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月２０日―１月２７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２０日（月） 0700 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） -0.5 -0.8 ２１日（火） 1000 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 64.0 62.0 （現況指数） 34.1 32.4 ２２日（水） 0030 豪：第4・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.5 1.2 （前年比、％） 2.5 2.2 トリム平均値（前期比、％） 0.6 0.7 トリム平均値（前年比、％） 2.3 2.3 0930 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.3 7.4 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２３日（木） 0145 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 53.0 52.7 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.4 51.0 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.4 52.1 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１８までの週、１０００件） 326 326 1330 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.60 1400 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.5 1500 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 4.95 4.90 1500 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.2 0.8 ２４日（金） 主要指標の発表なし ２７─３０日 0700 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - ） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.9 ２７日（月） 0900 独：1月ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） N/A 109.5 （現況指数） N/A 111.6 （期待指数） N/A 107.4 1500 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.458 0.464 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━