21日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月21日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合・１日目 - 1000 閣議・閣議後会見 - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 20 January, 2014 米国：キング牧師誕生日 - 休場 0200 中国：第4・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 12月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 0700 独：12月生産者物価指数（連邦統計庁） Tuesday, 21 January, 2014 スペイン：国債入札 - 1000 独：1月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ＝海外主要企業決算発表予定＝ - 21 Jan BMO Q4 2013 Johnson & Johnson 21 Jan 12:30 Q4 2013 Verizon 21 Jan AMC Q4 2013 Texas Instruments 21-Jan DE SAP AG Q4 SAPG.DE 21-Jan GB UNILEVER PLC Q4 ULVR.L