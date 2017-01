UPDATE 2-米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、ＱＥ縮小めぐる報道で一時小安い

(レートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 100*02.00=3.7463% 前営業日終盤 100*00.50=3.7489% 10年債 米東部時間17時05分 99*10.50=2.8286% 前営業日終盤 99*13.00=2.8194% 5年債 米東部時間17時05分 99*09.75=1.6471% 前営業日終盤 99*13.00=1.6254% 2年債 米東部時間17時02分 99*23.75=0.3836% 前営業日終盤 99*24.25=0.3753% 21日の米金融・債券市場では、国債価格がおおむねほぼ横ばい。米連邦準備理事会 (FRB)の金融緩和縮小をめぐる報道で一時的に小安くなったものの、その後は値を戻 す展開となった。前日はキング牧師誕生日のため休場だった。 米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)のFEDウオッチャー、ヒルゼンラ ス氏は、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、月次の資産買い入れ規模を現在の7 50億ドルから650億ドルにさらに減額する可能性があるとの見方を示した。 米北東部などが再び寒波に見舞われるなか、この日の出来高は平均を下回った。 FRBはこの日の国債買い切りオペで13億9000万ドルの国債を買い入れた。買 い入れたのは2038年5月15日から2043年2月15日までに償還を迎える国債。 30年債 が値上がりし8/32高。利回りは3.743%と前週末から 1ベーシスポイント(bp)低下した。 指標10年債 はほぼ変わらず。利回りは2.827%。市場では来週2 8、29日のFOMCにかけて利回りが2.75─3.00%のレンジ内で推移すると予 想されている。 Tボンド先物3月限 は3/32高の131―13/32。 Tノート先物3月限 は1.50/32安の124─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.50)