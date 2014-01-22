23日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0145 安倍首相基調講演（ダボス） - 0830 1月ロイター短観 - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース、財務省） 0850 主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 ２年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） - 1400 １月日銀金融経済月報 1400 １２月粗鋼生産速報（鉄連） - 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（水） 0930 英：9─11月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 0930 英：1月の金融政策委員会の議事録 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 カナダ：中銀金利発表 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2300（現地時間２３日） 韓国：第4・四半期ＧＤＰ速報値 Time Unknown タイ：金融政策決定会合 - 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 eBay Q4 2013 Motorola Solutions, Inc. Q4 2013 ASML HOLDING NV ２３日（木） 0145 中国：1月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - 1358 米：1月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 1400 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1500 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1500 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1800 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - Time Unknown フィリピン：金融政策決定会合 - 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Microsoft Q4 2013 McDonald's Corp. FINAL NOKIA OYJ
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