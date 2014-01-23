10─12月の企業向け資金需要判断は＋8に改善、中小向けがけん引＝日銀

［東京 ２３日 ロイター］ - 日銀が２３日発表した１月の主要銀行貸出動向アンケート調査によると、昨年１０─１２月期の企業の資金需要の強さを示す資金需要判断ＤＩはプラス８となり、前回調査（７─９月期）のプラス４から４ポイント改善した。なかでも中小企業の改善が目立っている。

調査は５０金融機関を対象に実施した。企業向けの資金需要判断ＤＩがプラス８に改善するのは、２０１１年４月調査で同じくプラス８となって以来のこと。企業規模別にみると、中小企業向けがプラス７と前回のプラス３から４ポイント改善。これも２０１１年４月調査のプラス９以来の高さで、特に非製造業向けが４ポイント上昇のプラス７と改善が目立った。大企業向けは２ポイント改善のプラス３、中堅企業向けは横ばいのプラス４だった。

１─３月期の企業向け資金需要見通しはプラス８と横ばいが見込まれている。

１０─１２月期の地方公共団体向けの資金需要判断ＤＩはマイナス１となり、前回と同水準。一方、個人向けはプラス１１となり、前回のプラス１６から悪化した。