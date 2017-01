米金融・債券市場＝国債価格下落、独連邦債につれ安

[ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間15時54分 99*28.50=3.7559% 前営業日終盤 100*02.00=3.7463% 10年債 米東部時間15時54分 99*02.50=2.8582% 前営業日終盤 99*10.50=2.8286% 5年債 米東部時間15時52分 99*03.25=1.6904% 前営業日終盤 99*09.75=1.6471% 2年債 米東部時間15時51分 99*22.75=0.4000% 前営業日終盤 99*23.75=0.3836% 22日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。指標利回りは最近の取引レンジの 範囲内で推移した。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まるなか、この 日は独連邦債の値下がりにつられる格好となった。 Tボンド先物3月限 は11/32安の131―02/32。 Tノート先物3月限 は13/32安の123─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)