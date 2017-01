UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、独連邦債につれ安

(レートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時04分 99*26.00=3.7603% 前営業日終盤 100*02.00=3.7463% 10年債 米東部時間17時05分 99*01.00=2.8637% 前営業日終盤 99*10.50=2.8286% 5年債 米東部時間17時05分 99*02.00=1.6987% 前営業日終盤 99*09.75=1.6471% 2年債 米東部時間17時05分 99*22.75=0.4000% 前営業日終盤 99*23.75=0.3836% 22日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。指標利回りは最近の取引レンジの 範囲内で推移した。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まるなか、この 日は独連邦債の値下がりにつられる格好となった。 スペインはこの日、シンジケート団を通じて新発10年債(2024年4月償還)を 発行。400以上の投資家から発行額の100億ユーロを大きく上回る400億ユーロ近 い応募があり、応募額は欧州諸国の政府が発行した国債としては過去最大となった。発行 額も同国にとり過去最大だった。 これを受け、スペインの10年債 利回りは一時3.68%まで低下。 20日につけた8年ぶり低水準の3.65%に迫った。半面、リスク選好の高まりから独 連邦債は売られる展開となり、同10年債 利回りは1.755%に上昇、1 0年物の米国債と独連邦債との利回り格差は1.1%と2週間ぶりの大きさに拡大した。 社債発行に絡むヘッジ売りも米国債相場を圧迫した。IFRによると、米国企業は前 日、投資適格級の社債110億ドル相当を売却した。年初からの総額は830億ドル近く 。 今週は主要な経済指標の発表が少なく、投資家は来週28、29日のFOMCにかけ て様子見姿勢を続けるとみられている。 FRBはこの日の国債買い切りオペで28億1300万ドルの国債を買い入れた。買 い入れたのは2022年5月15日から2023年11月15日までに償還を迎える国債 。 指標10年債 は9/32安。利回りは2.856%と前日から3ベーシ スポイント(bp)上昇した。 Tボンド先物3月限 は11/32安の131―02/32。 Tノート先物3月限 は13/32安の123─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)