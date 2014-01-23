＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月２３日―１月３０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２３日（木） 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 53.0 52.7 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.4 51.0 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 52.4 52.1 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／１８までの週、１０００件） 326 326 1330 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - （指数） N/A 0.60 1358 米：1月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.0 55.0 1400 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.5 1500 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 4.94 4.90 1500 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.2 0.8 ２４日（金） 主要指標の発表なし ２７─３０日 0700 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - ） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.9 ２７日（月） 0900 独：1月ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） N/A 109.5 （現況指数） N/A 111.6 （期待指数） N/A 107.4 1500 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.460 0.464 ２８─３１日 0700 独：12月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 1.5 （前年比、％） N/A 1.6 ２８日（火） 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 1.9 （Q3確報） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） 1.5 3.4 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 3.5 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - （季調済前月比、％） N/A 1.0 （季調前前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 13.6 1500 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 78.9 78.1 ２９日（水） 0700 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[ - （指数） N/A 7.6 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - ３０日（木） Time Unknown 独：1月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.2 （改定値） 0855 独：1月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A -15 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 1000 ユーロ圏：1月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） N/A 0.27 （景況感指数） N/A 100.0 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／２５までの週、１０００件） N/A N/A 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - （前期比年率、％） N/A 4.1 デフレーター N/A 2.0 （Q3確報） 1500 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 101.7 （前月比、％） N/A 0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━