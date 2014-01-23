24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 塩水港精糖 東証２部から 市場変更 フォーバル が東証２部に ジャスダックから 0700 ロイター1月企業調査 0900 閣議・閣議後会見 - 1400 衆議院本会議 安倍首相が施政方針演説 財政演説、経済演説、外交演説 1430 電事連会長（関西電力社長）会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（木） 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ速報値 - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：12月シカゴ連銀全米活動指数 - 1358 米：1月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 1400 米：11月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1500 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1500 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1630 ルー米財務長官、フロマンＵＳＴＲ代表がダボス会議のパネル討論「U.S. and Global Ec onomy」に参加 1800 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - フィリピン：金融政策決定会合 - 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Microsoft Q4 2013 McDonald's Corp. Q1 2014 Starbucks FINAL NOKIA ２４日（金） 1700 ドラギＥＣＢ総裁がダボス会議で講演 題目「The Path from Crisis to Stability」 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 サムスン電子 Q2 2014 The Procter & Gamble Company Q4 2013 Honeywell Q4 2013 Xerox Corp.