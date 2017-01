UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安やさえない中国指標で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 101*06.00=3.6838% 前営業日終盤 99*26.00=3.7603% 10年債 米東部時間17時05分 99*24.00=2.7790% 前営業日終盤 99*01.00=2.8637% 5年債 米東部時間17時05分 99*16.75=1.6008% 前営業日終盤 99*02.00=1.6987% 2年債 米東部時間16時42分 99*25.00=0.3636% 前営業日終盤 99*22.75=0.4000% 23日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、指標利回りは6週間ぶりの水準に低 下した。米株安や中国のさえない経済指標を受け、米国債に買いが入った。 HSBC/マークイットが発表した1月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI) 速報値は49.6と前月の50.5から低下し、景況の改善・悪化の節目となる50を6 カ月ぶりに下回った。新規受注の悪化が響き、昨年末の製造業の低調が年明けも続いてい ることが示された。 市場では引き続き来週28、29日の米連邦公開市場委員会(FOMC)が注目され ている。 こうしたなか、米財務省はこの日、来週29日に150億ドルの2年物変動利付債( FRN)の入札を実施すると発表した。発行日は31日。償還日は2016年1月31日 。財務省が新たな種類の国債発行に踏み切るのは1997年のインフレ指数連動債(TI PS)以降で初めてとなる。 午後行われた150億ドルの10年物TIPS入札 は、応札倍率が 2.31倍で、2009年4月以来の低水準にとどまる一方、海外勢や大手機関投資家を 含む間接入札者の落札比率は51.8%と、昨年7月以来の大きさとなり、平均も超えた 。流通市場で10年物TIPSは17/32高で推移した。 指標10年債 は22/32高。利回りは2.777%と前日から約8ベ ーシスポイント(bp)低下。一時2.759%と6週間ぶりの低水準をつけた。 30年債 は1─12/32高。利回りは3.68%で前日から約8bp 低下。一時3.661%と昨年11月初旬以来の低水準となった。 Tボンド先物3月限 は1─08/32高の132―10/32。 Tノート先物3月限 は26/32高の124─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (+1.00)