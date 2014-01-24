UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（24日）＝7本、495億5625万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２４日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨アルファコース） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：（資産成長コース）７９億２４９１万円（通貨アルファコース）２６４億０４６２万円 販売会社：大和証券 日興・中国構造改革ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：８１億８５６９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：２３億６５０６万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ２０２３年満期日本公共債ファンド＜愛称：ふるさと紀行２０２３＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：１７８６万円 販売会社：西日本シティＴＴ証券、西日本シティ銀行 ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：東海東京証券 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 野村アセットマネジメント 設定上限額：２００億円（自己設定） 設定額：４６億４８０８万円 販売会社： 野村証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券
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