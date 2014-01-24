ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。
欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。
指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。
Friday, 24 January, 2014 All Day 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 通常国会開会 - 0000 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0700 日本・ロイター1月企業調査 - 企業の希望円相場、設備投資計画などについえｔ調査。 1430 電事連会長（関西電力社長）会見、後、中部電力社長会見 - Saturday, 25 January, 2014 All Day 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - Sunday, 26 January, 2014 All Day 独：社会民主党（ＳＰＤ）党大会 - Monday, 27 January, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 0850 日本：12月・２０１３年貿易統計（財務省） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（１２／１９・２０分） - 1530 日本：経団連会長と次期会長候補の共同会見 - その後、経団連会長会見 1600 独：12月輸入物価（連邦統計庁）
1800 独：1月ＩＦＯ業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米：大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - All Day 台湾 - 休場 0000 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付債（２月債）の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1430 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1600 ラガルドＩＭＦ専務理事がＩＭＦの会合に出席（ブリュッセル） - 会合名「Jobs and Growth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 0730 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 英：カーニー中銀総裁が講演（エジンバラ） - Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown 独：1月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 0300 米：財務省２年債入札 - 0400 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地時間30日 0850 日本：12月商業販売統計経産省） （予測中央値：前年比+3.8％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0850 日本：２００３年７─１２月の金融政策決定会合の議事録公表（日銀） - 0850 日本 日銀2003年下期議事録 -
1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1755 独：1月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：1月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 香港：旧正月 - 休場 All Day 台湾：旧正月 - 休場 All Day マレーシア：旧正月 - 休場 All Day インドネシア：旧正月 - 休場 All Day シンガポール：旧正月 - 休場 All Day 中国：旧正月 - 休場 All Day フィリピン：旧正月 - 休場 All Day 韓国：旧正月 - 休場 0000 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省５年・７年債入札 - 0830 日本：１２月完全失業率（ロイター予測：３．９％） - 0830 日本：１２月有効求人倍率（ロイター予測：１．０１倍） - 0830 日本：１２月全世帯消費支出（ロイター予測：前年比＋1.2％） - 0830 日本 2013年12月消費者物価指数 - 総務省、消費者物価指数、全国２０１３年１２月、東京都区部１月（ロイター予測：全国１２月＋1.2％、東京都１月＋0.7％） 0850 日本：12月鉱工業生産速報（経産省）） （ロイター予測：前月比+1.2％） - 0930 豪：第4・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 - 1400 日本：12月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+13.5％） - 1645 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - 2230 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2345 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米：イエレン氏がＦＲＢ議長に就任 - 1000 中国：1月ＰＭＩ（国家統計局） - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ：総選挙 - Monday, 03 February, 2014 All Day 香港： - 休場 All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 All Day マレーシア： - 休場 1000 中国：1月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1758 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 04 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 0000 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：12月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１月マネタリーベース - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：1月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - 1900 ユーロ圏：12月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（バージニア州ウィンチェスター） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 February, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） All Day 中国： - 休場 0000 米：12月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：12月製造業新規受注（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（デトロイト） - 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） - 1045 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 06 February, 2014 All Day 中国： - 休場 0000 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 0230 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチェスター） - 0340 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バーミングハム） - 0930 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - 0930 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（宮崎） -
1400 日本：岩田日銀副総裁会見（宮崎） - 2000 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：12月貿易収支（商務省） - Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0730 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラソタ） - 0930 豪：中銀金融政策報告 - 1045 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：1２月景気動向指数 - 1600 独：12月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：12月貿易収支（税関） - 1830 英：12月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：12月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：12月貿易収支（国立統計局） - 2000 独：12月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：1月雇用統計（労働省） - Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 日本：1月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown 中国：1月マネーサプライＭ２・人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - 10日から15日の間に発表 0850 日本 １月貸出・預金動向─日銀 - １月貸出・預金動向─日銀 1400 日本：1月消費動向調査（内閣府） - Tuesday, 11 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2130 米：1月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（デラウェア州ニューアーク） - Wednesday, 12 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0000 米：12月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：12月機械受注（内閣府）
0850 日本：１月マネタリーストック - 1000 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加（カリフォルニア州スタンフォード） - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 1100 中国：1月貿易統計 - 1500 日本：１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1900 ユーロ圏：12月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：1月財政収支（財務省） - 0850 日本：１月企業物価（日銀） - 0930 豪：1月雇用統計（連邦統計局） - 1600 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月小売売上高（商務省） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：万仏節 - 休場 0000 米：12月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 1030 中国：1月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1530 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） - 2230 米：1月輸出入物価（労働省） - 2315 米：1月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2315 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Monday, 17 February, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day 米：プレジデンツデー - 休場 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：12月鉱工業生産確報（経産省）） - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 1830 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 1900 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2300 米：12月対米証券投資（財務省） - Wednesday, 19 February, 2014 Time Unknown 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本 ２月日銀金融経済月報 - ２月日銀金融経済月報 1830 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月中銀金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：1月卸売物価指数（労働省） - 2230 米：1月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 20 February, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0830 日本：2月ロイター短観 - 0850 日本：1月貿易統計（財務省） - 1645 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1830 英：1月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月消費者物価指数（労働省） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - 0700 日本：2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - 日銀１月会合議事要旨 Saturday, 22 February, 2014 0000 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Monday, 24 February, 2014 1800 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1600 独：第4・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：12月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 0010 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（バージニア州アーリントン） - 題目「A View From the Fed」 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省2年債入札 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1600 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 26日から3月3日までの間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0000 米：1月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0300 米：財務省2年変動利付債入札 - 0300 米：財務省5年債入札 - 1755 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - 2200 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月耐久財受注（商務省） - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省7年債入札 - 0830 日本：１月完全失業率 - 0830 日本：１月有効求人倍率 - 0830 日本：１月全世帯消費支出 - 0850 日本：1月鉱工業生産速報（経産省）） - 0850 日本：1月商業販売統計経産省） - 1230 日本：2月国際投資戦略調査 - 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2345 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 -
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文