ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 24 January, 2014 All Day 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 通常国会開会 - 0000 米：12月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：12月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0700 日本・ロイター1月企業調査 - 企業の希望円相場、設備投資計画などについえｔ調査。 1430 電事連会長（関西電力社長）会見、後、中部電力社長会見 - Saturday, 25 January, 2014 All Day 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - Sunday, 26 January, 2014 All Day 独：社会民主党（ＳＰＤ）党大会 - Monday, 27 January, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 0850 日本：12月・２０１３年貿易統計（財務省） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（１２／１９・２０分） - 1530 日本：経団連会長と次期会長候補の共同会見 - その後、経団連会長会見 1600 独：12月輸入物価（連邦統計庁）

1800 独：1月ＩＦＯ業況指数 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米：大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - All Day 台湾 - 休場 0000 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付債（２月債）の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1430 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 1600 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 28日から31日の間に発表 1600 ラガルドＩＭＦ専務理事がＩＭＦの会合に出席（ブリュッセル） - 会合名「Jobs and Growth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：12月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - Wednesday, 29 January, 2014 0730 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 台湾 - 休場 0000 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 英：カーニー中銀総裁が講演（エジンバラ） - Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown 独：1月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 0300 米：財務省２年債入札 - 0400 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地時間30日 0850 日本：12月商業販売統計経産省） （予測中央値：前年比+3.8％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0850 日本：２００３年７─１２月の金融政策決定会合の議事録公表（日銀） - 0850 日本 日銀2003年下期議事録 -

1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1755 独：1月雇用統計（連邦雇用庁） - 1900 ユーロ圏：1月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 香港：旧正月 - 休場 All Day 台湾：旧正月 - 休場 All Day マレーシア：旧正月 - 休場 All Day インドネシア：旧正月 - 休場 All Day シンガポール：旧正月 - 休場 All Day 中国：旧正月 - 休場 All Day フィリピン：旧正月 - 休場 All Day 韓国：旧正月 - 休場 0000 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省５年・７年債入札 - 0830 日本：１２月完全失業率（ロイター予測：３．９％） - 0830 日本：１２月有効求人倍率（ロイター予測：１．０１倍） - 0830 日本：１２月全世帯消費支出（ロイター予測：前年比＋1.2％） - 0830 日本 2013年12月消費者物価指数 - 総務省、消費者物価指数、全国２０１３年１２月、東京都区部１月（ロイター予測：全国１２月＋1.2％、東京都１月＋0.7％） 0850 日本：12月鉱工業生産速報（経産省）） （ロイター予測：前月比+1.2％） - 0930 豪：第4・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - 1045 中国：1月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1230 日本：1月国際投資戦略調査 - 1400 日本：12月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+13.5％） - 1645 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - 2230 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2345 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米：イエレン氏がＦＲＢ議長に就任 - 1000 中国：1月ＰＭＩ（国家統計局） - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ：総選挙 - Monday, 03 February, 2014 All Day 香港： - 休場 All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 All Day マレーシア： - 休場 1000 中国：1月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1758 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 04 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 0000 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：12月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１月マネタリーベース - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：1月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - 1900 ユーロ圏：12月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（バージニア州ウィンチェスター） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 February, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） All Day 中国： - 休場 0000 米：12月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：12月製造業新規受注（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（デトロイト） - 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） - 1045 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 06 February, 2014 All Day 中国： - 休場 0000 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 0230 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチェスター） - 0340 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バーミングハム） - 0930 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - 0930 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（宮崎） -

1400 日本：岩田日銀副総裁会見（宮崎） - 2000 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：12月貿易収支（商務省） - Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0730 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラソタ） - 0930 豪：中銀金融政策報告 - 1045 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：1２月景気動向指数 - 1600 独：12月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：12月貿易収支（税関） - 1830 英：12月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：12月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：12月貿易収支（国立統計局） - 2000 独：12月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：1月雇用統計（労働省） - Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 日本：1月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown 中国：1月マネーサプライＭ２・人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - 10日から15日の間に発表 0850 日本 １月貸出・預金動向─日銀 - １月貸出・預金動向─日銀 1400 日本：1月消費動向調査（内閣府） - Tuesday, 11 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2130 米：1月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（デラウェア州ニューアーク） - Wednesday, 12 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0000 米：12月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：12月機械受注（内閣府）

0850 日本：１月マネタリーストック - 1000 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加（カリフォルニア州スタンフォード） - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 1100 中国：1月貿易統計 - 1500 日本：１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1900 ユーロ圏：12月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：1月財政収支（財務省） - 0850 日本：１月企業物価（日銀） - 0930 豪：1月雇用統計（連邦統計局） - 1600 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月小売売上高（商務省） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：万仏節 - 休場 0000 米：12月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 1030 中国：1月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1530 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） - 2230 米：1月輸出入物価（労働省） - 2315 米：1月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2315 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Monday, 17 February, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day 米：プレジデンツデー - 休場 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：12月鉱工業生産確報（経産省）） - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 1830 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 1900 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2300 米：12月対米証券投資（財務省） - Wednesday, 19 February, 2014 Time Unknown 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本 ２月日銀金融経済月報 - ２月日銀金融経済月報 1830 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月中銀金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：1月卸売物価指数（労働省） - 2230 米：1月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 20 February, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0830 日本：2月ロイター短観 - 0850 日本：1月貿易統計（財務省） - 1645 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1830 英：1月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月消費者物価指数（労働省） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - 0700 日本：2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - 日銀１月会合議事要旨 Saturday, 22 February, 2014 0000 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Monday, 24 February, 2014 1800 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1600 独：第4・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：12月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 0010 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（バージニア州アーリントン） - 題目「A View From the Fed」 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省2年債入札 - 1600 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1600 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 26日から3月3日までの間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0000 米：1月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0300 米：財務省2年変動利付債入札 - 0300 米：財務省5年債入札 - 1755 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - 2200 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月耐久財受注（商務省） - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省7年債入札 - 0830 日本：１月完全失業率 - 0830 日本：１月有効求人倍率 - 0830 日本：１月全世帯消費支出 - 0850 日本：1月鉱工業生産速報（経産省）） - 0850 日本：1月商業販売統計経産省） - 1230 日本：2月国際投資戦略調査 - 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2345 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 -