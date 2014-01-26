27日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：１２月・２０１３年貿易統計（財務省） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（１２月１９・２０日分） - 1300 日本：鉄連会長会見 1530 日本：経団連会長と次期会長候補の共同会見 - 終了後、経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（金） 1700 ドラギＥＣＢ総裁がダボス会議で講演 題目「The Path from Crisis to Stability」 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（２５日まで、ダボス） - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 The Procter & Gamble Company Q4 2013 Honeywell ２５日（土） 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）（最終日、ダボス） - ２７日（月） 0900 独：1月ＩＦＯ業況指数 - 1500 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - 豪：オーストラリアデー（建国記念日） - 休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Apple Inc. Q4 2013 Caterpillar Inc.