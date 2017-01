米金融・債券市場＝国債価格上昇、中国・アルゼンチンめぐる懸念で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 102*01.50=3.6367% 前営業日終盤 101*06.00=3.6838% 10年債 米東部時間17時05分 100*07.50=2.7223% 前営業日終盤 99*24.00=2.7790% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.00=1.5528% 前営業日終盤 99*16.75=1.6008% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.25=0.3437% 前営業日終盤 99*25.00=0.3636% 24日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、指標利回りは約2カ月ぶりの水準に 低下した。中国での信用状況のひっ迫やアルゼンチンでの通貨危機をめぐる懸念から新興 国通貨が軒並み下落、世界的に株安が広がるなか、質への逃避で米国債に買いが入った。 ING・USインベストメント・マネジメント(ジョージア州)の国債金利部門ポー トフォリオマネジャー、ジェーク・ローリー氏は「海外要因に伴うリスクオフの流れから 、米国債が大きく値上がりした」と述べた。 アルゼンチンは24日、為替管理を緩和すると発表した。具体的には、ドル買いへの 税率を現行の35%から20%に引き下げるほか、普通預金口座でドルの購入を認める。 27日から適用する。通貨ペソが23日の取引で2002年以来最大の下げとなりインフ レ高進も予想されるなか、政策の変更を余儀なくされた格好となった 指標10年債 は11/32高。利回りは2.733%と前日から4ベー シスポイント(bp)低下。ロイターデータによると、一時2.706%と、昨年11月 26日以来の低水準となり、100日移動平均も下回った。 こうしたなか、米財務省短期証券(Tビル)利回りが急上昇。2月から3月に償還を 迎える一部銘柄の利回りが昨年10月以来の高水準となった。民主党のパティ・マレー上 院予算委員長がこの日、何らかの譲歩と引き換えに共和党側と債務上限の引き上げ交渉を 行うつもりはないとの考えを示したことで、同問題をめぐる懸念が高まったという。3月 6日償還債 は前日の0.03%から一時0.10%に上昇した。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日の国債買い切りオペで32億9600万ドルの 国債を買い入れた。買い入れたのは2020年2月29日から2020年12月31日ま でに償還を迎える国債。 Tボンド先物3月限 は17/32高の132―27/32。 Tノート先物3月限 は09/32高の125─02/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-1.25)