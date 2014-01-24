〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（1月21日終了週）

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［ニューヨーク ２４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表 したＩＭＭ通貨先物の取組は以下のとおり。 円 1/21/14 week 1/14/14 week Net Short -114,961 -118,066 ユーロ 1/21/14 week 1/14/14 week Net Short -3,772 9,246 ポンド 1/21/14 week 1/14/14 week Net Long 8,720 11,160 スイスフラン 1/21/14 week 1/14/14 week Net Short -1,921 -2,941 カナダドル 1/21/14 week 1/14/14 week Net Short -70,327 -67,345 豪ドル 1/21/14 week 1/14/14 week Net Short -64,654 -51,988
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