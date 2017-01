UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(行事予定を追加して再送します) [東京 27日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1月27日―2月1日の海外経済指標】 予想 前回 27日(月) 0900 独:1月IFO業況指数 - (業況指数) 110.0 109.5 (現況指数) 112.4 111.6 (期待指数) 108.0 107.4 1358 米:1月サービス部門PMI速報値(マークイット) (指数) N/A 55.7 (12月改定) 1500 米:12月新築1戸建て住宅販売(商務省) - (年率、100万戸) 0.457 0.464 0700 独:12月輸入物価(連邦統計庁) - ) (前月比、%) 0.2 0.1 (前年比、%) -2.2 2.9 28日(火) 0930 英:第4・四半期GDP速報値(国立統計局) - (前期比、%) 0.7 0.8 (前年比、%) 2.8 1.9 (Q3確報) 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1330 米:12月耐久財受注(商務省) - (前月比、%) 1.8 3.4 (輸送機器除く/前月比、%) 0.5 1.2 (航空機除く非国防資本財/前月比、%) 0.5 4.1 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 1400 米:11月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 - (季調済前月比、%) 0.8 1.0 (季調前前月比、%) N/A 0.2 (前年比、%) 13.7 13.6 1500 米:1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) (指数) 78.1 78.1 29日(水) 0700 独:2月消費者信頼感指数(GfK)[ - (指数) 7.6 7.6 0900 ユーロ圏:12月M3(ECB) (前年比、%) N/A 1.5 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 30日(木) 0145 中国:1月製造業PMI改定値(HSBC) - 0855 独:1月雇用統計(連邦雇用庁) - (失業者数増減・季調済/1000人) -5 -15 (失業者数・季調前/100万人) 3.2 2.9 (失業率・季調済/%) 6.9 6.9 1000 ユーロ圏:1月景況感・業況感指数(欧州委員会) - (業況感指数) N/A 0.27 (景況感指数) 101.0 100.0 1300 独:1月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - (前月比、%) -0.4 0.4 (前年比、%) 1.5 1.4 EU基準(前月比、%) -0.6 0.5 (前年比、%) 1.3 1.2 (改定値) 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) - (1/25までの週、1000件) 330 326 1330 米:第4・四半期GDP速報値(商務省) - (前期比年率、%) 3.2 4.1 デフレーター 1.2 2.0 (Q3確報) 1500 米:12月中古住宅仮契約指数(全米リアルター協会) - (指数) N/A 101.7 (前月比、%) 0.0 0.2 31日(金) 0030 豪:第4・四半期PPI(連邦統計局) - (前期比、%) 0.9 1.3 (前年比、%) 2.7 1.9 0700 独:12月小売売上高(連邦統計庁) (前月比、%) 0.2 1.5 (前年比、%) 1.9 1.6 0745 仏:12月消費支出(INSEE) - (前月比、%) -0.4 1.4 1000 ユーロ圏:1月消費者物価指数速報値(統計局) - (前年比、%) 0.9 0.8 1000 ユーロ圏:12月失業率(統計局) - (%) 12.1 12.1 1330 米:12月個人所得・消費支出(商務省) - (個人所得/前月比、%) 0.2 0.2 (個人消費支出/前月比、%) 0.2 0.5 (PCE価格指数/前月比、%) N/A 0.0 (コアPCE価格指数/前月比、%) 0.1 0.1 1330 米:第4・四半期雇用コスト指数(労働省) - (前期比、%) 0.4 0.4 1445 米:1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - (指数) 59.0 60.8 1455 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - (指数) 81.0 80.4 (速報値) 1日(土) 0100 中国:1月PMI(国家統計局) - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━ 【1月27日―2月2日の海外行事予定】 Monday, 27 January, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) - All Day 豪:オーストラリアデー(建国記念日) - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 27 Jan AMC Q1 2014 Apple Inc. 27 Jan 12:30 Q4 2013 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2013 United States Steel Corp. 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 米:連邦公開市場委員会(29日まで) - Time Unknown 米:大統領一般教書演説 - Time Unknown マレーシア:金融政策決定会合 - 29日まで Time Unknown イタリア:国債入札 - Time Unknown EU財務相理事会(ブリュッセル) - Time Unknown 中国:1─12月鉱工業部門企業利益(国家統計局) - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 28 Jan AMC Q4 2013 AT&T Inc. 28 Jan BMO Q4 2013 Comcast Corp. 28 Jan 12:00 Q4 2013 Ford Motor Company 28 Jan BMO Q4 2013 Pfizer 28 Jan AMC Q4 2013 Yahoo, Inc. 28-Jan DE SIEMENS AG Q1 SIEGn.DE 0530 インド:中銀金融政策会合(政策金利発表) - 0700 ラガルドIMF専務理事がIMFの会合に出席(ブリュッセル) - 会合名「Jobs and Gr owth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 1630 米:財務省4週間物TB入札 - 1800 米:財務省2年債入札 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア:金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 29 Jan BMO Q4 2013 The Boeing Company 29 Jan AMC Q4 2013 Facebook 29 Jan Q1 2014 QUALCOMM 1215 英:カーニー中銀総裁が講演(エジンバラ) - 1800 米:財務省変動利付2年債入札 - 1900 米:連邦公開市場委員会(声明発表) - 2000 ニュージーランド:政策金利発表 - 現地時間30日 Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - 中・長期債 All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 30 Jan AMC Q4 2013 Amazon.com Inc 30 Jan Q4 2013 Exxon Mobil Corp. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30 Jan AMC Q4 2013 Google 30 Jan BMO Q4 2013 Harley-Davidson 30 Jan 12:45 Q4 2013 United Parcel Service, Inc. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30-Jan NL 7:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q4 RDSa.L 30-Jan SE ERICSSON Q4 30-Jan FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA Q4 LVMH.PA 30-Jan ES BANCO SANTANDER SA Q4 SAN.MC 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省52週間物TB入札条件 - 1800 米:財務省5年・7年債入札 - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 米:バーナンキFRB議長の任期満了 - All Day 香港:旧正月 - 休場 All Day 台湾:旧正月 - 休場 All Day マレーシア:旧正月 - 休場 All Day インドネシア:旧正月 - 休場 All Day シンガポール:旧正月 - 休場 All Day 中国:旧正月 - 休場 All Day フィリピン:旧正月 - 休場 All Day 韓国:旧正月 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 31 Jan BMO Q4 2013 Chevron 31 Jan BMO Q4 2013 MasterCard Inc. 18:15 米:フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演(テキサス州フォースワース) "Federal Reserve Operations and Economic Update" Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米:イエレン氏がFRB議長に就任 - 0100 中国:1月PMI(国家統計局) - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ:総選挙 -