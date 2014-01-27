28日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0940 閣議・閣議後会見 0850 企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 流動性供給入札 - 1030 １０年利付（２月債）の発行予定額等（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●決算 1500 日立建機 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 27 January, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day 海外主要企業決算発表予定 27 Jan AMC Q1 2014 Apple Inc. 27 Jan 12:30 Q4 2013 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2013 United States Steel Corp. 0900 独：1月ＩＦＯ業況指数 - 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 1500 米：12月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米：大統領一般教書演説 - 日本時間２９日午前１１時 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown 中国：1─12月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 28 Jan AMC Q4 2013 AT&T Inc. 28 Jan BMO Q4 2013 Comcast Corp. 28 Jan BMO Q4 2013 DuPont 28 Jan 12:00 Q4 2013 Ford Motor Company 28 Jan BMO Q4 2013 Pfizer 28 Jan AMC Q4 2013 Yahoo, Inc. 28-Jan DE SIEMENS AG Q1 SIEGn.DE 0530 インド：中銀金融政策会合（政策金利発表） - 0700 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 0700 ラガルドＩＭＦ専務理事がＩＭＦの会合に出席（ブリュッセル） - 会合名「Jobs and Gr owth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月耐久財受注（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1500 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省2年債入札 -
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