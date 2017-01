UPDATE 1-米金融・債券市場＝利益確定売りで下落、ＦＯＭＣ控え警戒感

(内容を追加します) [ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 101*14.50=3.6692% 前営業日終盤 102*01.50=3.6367% 10年債 米東部時間17時05分 99*31.50=2.7516% 前営業日終盤 100*07.50=2.7223% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.25=1.5711% 前営業日終盤 99*24.00=1.5528% 2年債 米東部時間17時02分 99*26.25=0.3438% 前営業日終盤 99*26.25=0.3437% 27日の米金融・債券市場では国債価格が下落。前週の上昇を受けた利益確定売りが 広がった。朝方発表された12月の新築1戸建て住宅販売が予想以上に減少したものの、 さほど材料視されなかった。 28─29日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での決定が注目される。アナリス トの間では、米連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れ規模をさらに月額100億ドル 縮小するとの見方が出ている。 指標10年債 利回りは一時2.71%をつけ、2カ月ぶりの低水準迫っ た。終盤の取引では2.7607%付近で推移した。 12月の新築1戸建て住宅販売が前月比7.0%減となったことを受け、安全資産と して債券への逃避買いが一時見られたものの、市場の目はFOMCに向けられた。 グッゲンハイム・セキュリティーズの米債取引マネジング・トレーダー、ジェイソン ・ローガン氏は「29日に100億ドルの緩和縮小が発表されることが予想され、利益を 確定する動きが強まった」と指摘した。 週内に一連の新規国債入札を控えていることも利食い売りを誘い、相場を圧迫した。 米財務省は、28日に320億ドルの2年債、30日に350億ドルの5年債と29 0億ドルの7年債入札を実施。29日には初の2年物変動利付債(FRN)の入札を行う 。規模は150億ドル。 前週の新興国売りに伴うパニックが一段落し、米市場での反応が行き過ぎだったとの 見方が広がる中、米債への投資妙味も薄まった。 Tボンド先物3月限 は16/32安の132―11/32。 Tノート先物3月限 は08/32安の124─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.25)