29日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1100 ポッカサッポロ ２０１４年マーケティング方針説明会 1200 エネルギー基本計画について提言 1400 衆議院本会議 ●決算 キヤノン、ＳＭＢＣ日興、コマツ、任天堂、三井住友ＦＧ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米：大統領一般教書演説 - 日本時間２９日午前１１時 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown 中国：1─12月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 28 Jan AMC Q4 2013 AT&T Inc. 28 Jan BMO Q4 2013 Comcast Corp. 28 Jan BMO Q4 2013 DuPont 28 Jan 12:00 Q4 2013 Ford Motor Company 28 Jan BMO Q4 2013 Pfizer 28 Jan AMC Q4 2013 Yahoo, Inc. 28-Jan DE SIEMENS AG Q1 SIEGn.DE 0700 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 0700 ラガルドＩＭＦ専務理事がＩＭＦの会合に出席（ブリュッセル） - 会合名「Jobs and Gr owth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月耐久財受注（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1500 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省2年債入札 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 南ア：金融政策発表 - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Jan BMO Q4 2013 The Boeing Company 29 Jan AMC Q4 2013 Facebook 29 Jan Q1 2014 QUALCOMM 0700 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0900 ユーロ圏：12月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1215 英：カーニー中銀総裁が講演（エジンバラ） - 1800 米：財務省変動利付2年債入札 - 1900 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 2000 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地時間30日