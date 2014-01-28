29日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1100 ポッカサッポロ ２０１４年マーケティング方針説明会 1200 エネルギー基本計画について提言 1400 衆議院本会議 ●決算 キヤノン、ＳＭＢＣ日興、コマツ、任天堂、三井住友ＦＧ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） - Time Unknown 米：大統領一般教書演説 - 日本時間２９日午前１１時 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - ２９日まで Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown 中国：1─12月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 28 Jan AMC Q4 2013 AT&T Inc. 28 Jan BMO Q4 2013 Comcast Corp. 28 Jan BMO Q4 2013 DuPont 28 Jan 12:00 Q4 2013 Ford Motor Company 28 Jan BMO Q4 2013 Pfizer 28 Jan AMC Q4 2013 Yahoo, Inc. 28-Jan DE SIEMENS AG Q1 SIEGn.DE 0700 独：12月輸入物価（連邦統計庁） - 0700 ラガルドＩＭＦ専務理事がＩＭＦの会合に出席（ブリュッセル） - 会合名「Jobs and Gr owth: Supporting the European Recovery」、ショイブレ独財務相らも参加 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：12月耐久財受注（商務省） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：11月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 1500 米：1月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省2年債入札 - Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア：金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 南ア：金融政策発表 - All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 29 Jan BMO Q4 2013 The Boeing Company 29 Jan AMC Q4 2013 Facebook 29 Jan Q1 2014 QUALCOMM 0700 独：2月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0900 ユーロ圏：12月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1215 英：カーニー中銀総裁が講演（エジンバラ） - 1800 米：財務省変動利付2年債入札 - 1900 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 2000 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地時間30日
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
北朝鮮有事で円高は本当か
北朝鮮有事の際、リパトリ円高説を重視し、円を買って市場の初動に追随するのは上策ではないとシティグループ証券の高島修氏は分析。 記事の全文
有事の際、日銀にできること
万一の朝鮮半島有事の際、日銀は金融市場だけでなく国民の不安心理を抑制することにも貢献できると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文